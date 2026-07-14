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Първа голяма изненада в пресявките по пътя към ШЛ, бивш футболист на ЦСКА с важен гол

  • 14 юли 2026 | 22:16
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Първа голяма изненада в пресявките по пътя към ШЛ, бивш футболист на ЦСКА с важен гол

Исландският Викингур отстрани шампиона на Унгария Дьор в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Преди седмица Викингур спечели с 1:0 у дома, а днес стигна до 2:2 като гост и се класира за следващия кръг, където ще има за съперник Апоел (Беер Шева).

Исландците вкараха два гола с единствените си два точни изстрела. те откриха резултата в 34-тата минута чрез Даниел Хафстейнсон, но още до почивката домакините осъществиха обрат с точно изпълнена дузпа от Милан Виталиш и автогол на Свейн Торкелсон. В 55-ата минута Хофстейнсон се разписа за втори път и прати Викингур в следващата фаза.

Рига ФК се наложи с 3:2 над Арарат-Армения, но отпадна заради загубата с 0:2 в първата среща. На почивката латвийците водеха с 2:0 след голове на Яго Сикейра и Ахмед Анкра, но бившият футболист на ЦСКА Жираир Шагоян намали веднага след подновяването на играта през второто полувреме. В 63-тата минута Арарат-Армения изравни с попадение на Сандро Лима, а голът на Режиналдо Рамиреш от дузпа в добавеното време донесе победата за престиж на Рига ФК.

След 2:0 в Азербайджан, Сабах спечели и визитата си на уелския ТНС, този път с 2:1. Джой-Ленс Микелс (28') и Рахман Дашдамиров (42') вкараха головете за отбора на Валдас Дамбраускас, а за домакините точен беше Джош Лок (89').

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