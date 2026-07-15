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Нови треньори поведоха ФК Троян

  • 15 юли 2026 | 08:04
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Нови треньори поведоха ФК Троян

Ивайло Ивановски и Владислав Трифонов ще водят мъжкият тим на ФК Троян. Треньорският тандем наследява на поста Андрей Андреев, който преминава на друга позиция в клуба. Отборът вече започна подготовка за предстоящия сезон на Северозападната Трета лига. Целия процес ще се провежда на местната база. В хода му ще играят приятелски срещи.

Програмата за контролите:

18 юли: Академик (Свищов)ФК Троян

25 юли: ФК ТроянПартизан (Червен бряг)

1 август: ФК ТроянЯнтра II (Габрово)

15 август: ФК Троян – ФК Севлиево

Снимка: troyanexpress.com

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