Нови треньори поведоха ФК Троян

Ивайло Ивановски и Владислав Трифонов ще водят мъжкият тим на ФК Троян. Треньорският тандем наследява на поста Андрей Андреев, който преминава на друга позиция в клуба. Отборът вече започна подготовка за предстоящия сезон на Северозападната Трета лига. Целия процес ще се провежда на местната база. В хода му ще играят приятелски срещи.
Програмата за контролите:
18 юли: Академик (Свищов) – ФК Троян
25 юли: ФК Троян – Партизан (Червен бряг)
1 август: ФК Троян – Янтра II (Габрово)
15 август: ФК Троян – ФК Севлиево
Снимка: troyanexpress.com