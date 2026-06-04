Андрей Андреев: Началото е факт, предстои много работа

Новакът ФК Троян се класира десети в Северозападна Трета лига. Треньорът му Андрей Андреев коментира пред Sportal.bg.

„Изключително трудно е да се възстанови нещо, което не го е имало повече от десетилетие. Ново предизвикателство. Започнахме го, като се доверихме на млади, неопитни, но момчета с потенциал. В хода на есенния полусезон се уверихме, че без опитни играчи няма да сме конкурентни, дори и на отборите от долната половина на класирането. На полусезон привлякохме нови футболисти. Постигнахме някои добри резултати. Това обаче е само началото. Предстои много, много работа. Досега финансирането беше само от г-н Пламен Петков. Очакваме и Община Троян да помага. В процес на разговори сме с ръководството й. Предстои да се уточни участието на общината в клуба. Бързо трябва да се вземат решенията, защото времето си върви и скоро ще се започне подготовка за новия сезон“.

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