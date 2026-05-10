Павликени излъга Троян накрая

Едноименният тим на Павликени се наложи с 1:0 в Троян над местния отбор. Срещата е от 20-ия кръг на Северозападна Трета лига. На тежкия терен, съперниците се надлъгваха 90 минути. Домакините действаха по-затворено. Съперникът им повече владееше топката. Малко бяха головите положения. Евгени Игнатов тресна гредата на Павликени пред първото полувреме. Още един шанс пропиля футболист на Троян. От другата страна имаше ситуации, които приключваха преди завършващия удар. Изключението е в 85-ата минута, когато Ростислав Данчев беше изведен срещу вратаря и вкара единственото попадение. В последните секунди съотборника му Йордан Йорданов извърши фаул и получи втори жълт и червен картон.