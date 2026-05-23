Левски 2007 удари ФК Троян

В град Левски, едноименния тим победи отбора на Троян с 3:1. Срещата е от 22-ия кръг на Северозападна Трета лига. Заслужен успех за домакините, с оглед случилото се на терена. Калоян Тодоров откри резултата в края на първото полувреме след подаване на Ивайло Иванов. Последният асистира и за попадението на Милен Ивов малко след почивката. Ивов се разписа за втори път в 70-ата минута. След 5 минути Евгени Игнатов реализира почетното попадение за гостите. Едва след това футболистите на Троян живнаха, но вече беше късно за нещо повече.