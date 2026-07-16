Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сутиеска (Никшич)
  3. Кайрат мечтае за нови европейски подвизи

Кайрат мечтае за нови европейски подвизи

  • 16 юли 2026 | 00:24
  • 555
  • 0
Кайрат мечтае за нови европейски подвизи

Отборът на Кайрат, който бе една от миналогодишните сензации в Шампионската лига, направи първите стъпки към нова значима европейска кампания. Този път казахстанските шампиони надвиха с 2:0 като гости тима на Сутиеска (Никшич) от Черна гора и след като спечелиха преди седмица с 2:1 продължиха към втория елиминационен кръг с общ резултат 4:1.

Този път и двете попадения паднаха през втората част, когато Исмаил Бекболат откри резултата в 68-ата минута, а Жоржиньо покачи от дузпа в 82-рата. Черногорците пък довършиха срещата с човек по-малко заради втория жълт картон на Абдруя Разнатович в 79-ата минута. Така той и съотборниците му нямат право на повече грешки, тъй като ще продължат кампанията си в Лигата на конференциите, докато опонентите им си гарантираха плейоф в един от трите европейски клубни турнира.

СНИМКА: marca.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Изхвърлиха Бордо в шеста дивизия заради огромните дългове на клуба

Изхвърлиха Бордо в шеста дивизия заради огромните дългове на клуба

  • 15 юли 2026 | 21:26
  • 1942
  • 4
Лацио представи най-новия си защитник

Лацио представи най-новия си защитник

  • 15 юли 2026 | 20:48
  • 1226
  • 1
Легендарният за нас "Котън Боул" в Далас

Легендарният за нас "Котън Боул" в Далас

  • 15 юли 2026 | 20:42
  • 2372
  • 2
След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

  • 16 юли 2026 | 00:05
  • 61462
  • 544
Обамеянг ще подсили новак в Ла Лига

Обамеянг ще подсили новак в Ла Лига

  • 15 юли 2026 | 20:22
  • 5746
  • 2
Комо привлече млад талант, който отказа да се върне в Милан

Комо привлече млад талант, който отказа да се върне в Милан

  • 15 юли 2026 | 19:43
  • 2325
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

  • 16 юли 2026 | 00:05
  • 61462
  • 544
Полша се оказа прекалено силна за България в Чикаго

Полша се оказа прекалено силна за България в Чикаго

  • 15 юли 2026 | 20:50
  • 39549
  • 113
Меси отново поведе в яростната надпревара с Мбапе

Меси отново поведе в яростната надпревара с Мбапе

  • 16 юли 2026 | 00:35
  • 5436
  • 14
Христо Янев: Всички искаме да продължим - това е най-важната цел

Христо Янев: Всички искаме да продължим - това е най-важната цел

  • 15 юли 2026 | 20:10
  • 22686
  • 105
Тежък удар за Левски от УЕФА

Тежък удар за Левски от УЕФА

  • 15 юли 2026 | 16:22
  • 80150
  • 161
Четири клуба отново няма да спазват "Правило 4", още един се включва в списъка за играчи извън ЕС

Четири клуба отново няма да спазват "Правило 4", още един се включва в списъка за играчи извън ЕС

  • 15 юли 2026 | 17:17
  • 35153
  • 65