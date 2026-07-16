Кайрат мечтае за нови европейски подвизи

Отборът на Кайрат, който бе една от миналогодишните сензации в Шампионската лига, направи първите стъпки към нова значима европейска кампания. Този път казахстанските шампиони надвиха с 2:0 като гости тима на Сутиеска (Никшич) от Черна гора и след като спечелиха преди седмица с 2:1 продължиха към втория елиминационен кръг с общ резултат 4:1.



Този път и двете попадения паднаха през втората част, когато Исмаил Бекболат откри резултата в 68-ата минута, а Жоржиньо покачи от дузпа в 82-рата. Черногорците пък довършиха срещата с човек по-малко заради втория жълт картон на Абдруя Разнатович в 79-ата минута. Така той и съотборниците му нямат право на повече грешки, тъй като ще продължат кампанията си в Лигата на конференциите, докато опонентите им си гарантираха плейоф в един от трите европейски клубни турнира.



СНИМКА: marca.com

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