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МОНДИАЛ 2026, АНГЛИЯ - АРЖЕНТИНА
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  2. Клаксвик
  3. Шампионът на Фарьорски острови продължава напред в Шампионската лига

Шампионът на Фарьорски острови продължава напред в Шампионската лига

  • 15 юли 2026 | 23:34
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Шампионът на Фарьорски острови продължава напред в Шампионската лига

ФК Клаксвик постигна ценна победа с 2:1 като гост на люксембургския Бисен в мач-реванш от първия квалификационен кръг на Шампионската лига и продължава напред в турнира. Тъй като първата среща също бе завършила при резултат 2:1 в полза на Клаксвик, с общ резултат 4:2 от двата мача те елиминираха своя съперник. По този начин действащият шампион на Фарьорските острови си подпечата визите за следващото стъпало, докато Бисен приключи участието си в турнира.

Гостите успяха да поведат в резултата още в 8-ата минута чрез Арни Фредериксберг за 0:1. Домакините от Бисен обаче реагираха бързо и стигнаха до изравняване в 28-ата минута благодарение на попадение на Роман Фербер. Решителният момент в двубоя дойде през второто полувреме, когато в 59-ата минута нападателят Пал Клетскард реализира за крайното 1:2 на светлинното табло.

С този ценен успех далеч от дома ФК Клаксвик официално се класира за втория квалификационен кръг на Шампионската лига. В следващата фаза на надпреварата техен опонент ще бъде литовският Кауно Жалгирис, като първите срещи от този етап са насрочени за 21 юли, а реваншите ще се изиграят на 28 юли.

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