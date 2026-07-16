Егнатия се разправи с бивш познайник на Лудогорец

Егнатия постигна съкрушителна победа с 6:1 срещу молдовския Петрокуб в мач-реванш от първия квалификационен кръг на Шампионската лига и продължава напред в турнира. Тъй като първата среща в Молдова бе завършила при равенство 1:1, албанците елиминираха своя съперник с внушителния общ резултат 7:2 от двата мача. По този начин Егнатия изхвърли от турнира състава на Петрокуб, който е добре известен в България отпреди две години, когато родният шампион Лудогорец също го отстрани по пътя си в Лига Европа.

Головата фиеста за албанците откри Енео Битри, който се разписа в 2-рата минута за 1:0. В 31-вата минута Алесандро Албанезе удвои преднината на своя отбор, а точно преди края на първото полувреме, в 44-тата минута, Михай Платика си отбеляза нелеп автогол за 3:0. Натискът на Егнатия не отслабна и през втората част – Андрей Яго покачи на 4:0 в 59-ата минута. Гостите от Петрокуб все пак върнаха едно почетно попадение в 72-рата минута чрез Кристиан Ротару, но домакините бързо довършиха съперника си. Сумалиа Бакайоко направи резултата 5:1 в 84-тата минута, а крайното 6:1 оформи Илди Груда в 90-ата минута.

С този разгромен успех Егнатия официално се класира за втория квалификационен кръг на Шампионската лига. В следващата фаза на най-силния европейски клубен турнир техен опонент ще бъде Целье, като първите срещи от този етап са насрочени за 21 юли, а реваншите ще се изиграят на 28 юли.

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