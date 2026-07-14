Родриго де Пол: Знаем какво е необходимо, за да останем на върха

Мегазвездата Лионел Меси се наслаждава пълноценно на шестото си Световно първенство, а съотборниците му попиват от радостта на капитана си, заяви аржентинският национал Родриго де Пол днес на пресконференция в навечерието на сблъсъка срещу Англия на полуфиналите.

„Да го виждам как се забавлява ме прави наистина щастлив, като се има предвид всичко, през което е преминал с тази фланелка и всичко, за което е трябвало да се бори“, каза Де Пол за съотборника си, който играе заедно с него в Мейджър Лийг Сокър за Интер Маями.

„Мисля, че това Световно първенство го накара наистина да се забавлява. Разбира се, всички знаем неговия манталитет и това как се подготвя и как подхожда към всеки мач. Но го виждам щастлив и да се наслаждава на играта. Като негов приятел, това ме прави много щастлив“, добави халфът.

32-годишният Де Пол игра на финала на Световното първенство в Катар преди четири години, където Аржентина победи Франция след дузпи, и е наясно какво ще е необходимо, за да стигне до решаващия мач в неделя в Ню Йорк. Като човек от средата на терена, той е предпазлив повече от другите.

„Разбира се, имаме много притеснения, защото сме изправени пред страхотен отбор. Те имат много играчи от най-висока класа и мисля, че имат и страхотен треньор“, каза Де Пол за Англия.

„Но тези неща просто ни държат фокусирани. Прекарваме времето си заедно, просто за да установим, че сме под контрол“, сподлеи още Де Пол.

„Да си само на една крачка от това да играеш още един финал за световната титла... няма по-голяма мотивация от това“, подчерта Де Пол, докато другите аржентинци излизаха на терена за последната тренировка.

„На Световното първенство всеки мач е финал. Световното първенство е мечта за всеки футболист, сигурен съм същите чувства властват и в другите три отбора, които са стигнали до тука. Много съм щастлив и пълен с адреналин. Лично аз наистина се наслаждавам на подобни мачове. Опитвам се да преживея напълно момента, без да позволявам на емоциите да ни завладеят. Затова влагаме много мисли в подготовката за утрешния мач, особено в това да запазим спокойствие и уравновесеност“, обясни аржентинецът.

„Успяхме в Копа Америка. Знам, че винаги е много по-трудно да спечелиш отново, след като вече си спечелил. Да останеш на върха толкова години не е лесно и ние успяхме да го направим. Много се гордея със съотборниците си“, добави Де Пол.

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Снимки: Imago