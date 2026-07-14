Алегри отрече за преговори с Италия и се пошегува с Милан за Хойлунд на представянето си в Наполи

Масимилиано Алегри настоява, че никога не е водил разговори за поста на национален селекционер на Италия, преди да приеме офертата на Наполи. Той отказа да отговори на собственика на Милан Джери Кардинале, но отбеляза с насмешка: „Щастлив съм, че ще тренирам Расмус Хойлунд. Миналия сезон го избегнах…“ Новият треньор на Наполи Алегри беше представен на голямо събитие в театър „Сан Карло“ в Неапол във вторник. Тосканският тактик подписа тригодишен договор на „Стадио Марадона“.

Към Алегри се присъединиха президентът Аурелио Де Лаурентис и директорите Джовани Мана и Андреа Киавели, които отговаряха на въпроси на репортери.

„За мен това представяне е прекалено. За първи път ми се случва и благодаря на президента. Антонио Конте е показал цялата си стойност в кариерата си. Аз съм късметлия; това е вече вторият път, в който наследявам отбор на Антонио. Да се надяваме, че е добра поличба, защото късметът е важен в живота.“

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По време на двугодишния си престой в Наполи Конте спечели както Скудетото, така и Суперкупата на Италия.

„Ще бъде важно да работим сериозно и професионално, особено за да намерим основите, с които да стигнем до март, както винаги казвам, сезоните се решават тогава. Да останем в борбата за Скудетото, Шампионската лига и Купата на Италия би било важно.“

Наполи ще започне предсезонната си подготовка утре.

„Ще започнем едно прекрасно приключение за мен, защото това е един луд град. Веднага усетих обичта в този страстен град, и съм много щастлив“, продължи Алегри.

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Твърдеше се, че Алегри е бил в полезрението на Италианската футболна федерация за заместник на Дженаро Гатузо, но новоназначеният треньор на Наполи заяви, че никога не е водил разговори с представител федерацията. Струва си да се отбележи, че Алегри постигна споразумение с Наполи много преди Джовани Малаго да бъде избран за нов президент.

„Не съм имал никакви контакти относно [италианската] федерация. Говорих с президента [на Наполи] и бях близо до клуба и преди няколко години. Щастлив съм да работя с него, с целия Наполи. Имам играчи, които могат да играят в няколко системи; важното е да има ентусиазъм и желание за постигане на целите чрез жертви и упорита работа и, както казах, вярвам, че наследявам отбор, който притежава тези качества“, добави Алегри.

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„Футболът е спорен; всеки говори за него. Това е най-красивият спорт в света и е непредсказуем. Модулите, системите... имаме важен отбор, той имаше успехи през последните години и е важно да продължим работата.“

Милан уволни Алегри в края на сезон 2025-26, след като не успя да се класира за Шампионската лига.

„Не става въпрос за отмъщение; някои сезони завършват по определен начин. Съжалявам за начина, по който приключи миналият сезон. Ще отделя момент да благодаря на тези, които си сътрудничиха с мен в Милан; беше интензивен сезон. Да печелиш или да постигаш цели не е лесно, така че започваме с разбирането, че нищо не е даденост, въпреки последните успехи. Утре е нов сезон.“

Милан замени Алегри с Рубен Аморим, а на представянето на португалския треньор собственикът на Милан Кардинале отбеляза, че иска отбор, който „не играе, за да не загуби, а играе, за да спечели“.

„Абсолютно не коментирам думите на собственика. Отново, мога само да благодаря на тези, които ме подкрепяха през целия сезон. След това, за съжаление, съжаляваме за пропуснатата цел, но започва нова година, красива за изживяване. Имаме три състезания и започваме с голям ентусиазъм.“

Говорейки за трансферната стратегия на Наполи, Алегри отбеляза: „Клубът се грижи за трансферния пазар. Работим в тясно сътрудничество. След като видя целия отбор, ще дам някои оценки и ще видим какво липсва. С директора и президента ще говорим как можем да се подобрим. Важно сътрудничество, в днешния футбол предизвикателството е да бъдеш конкурентоспособен и устойчив. Отборът вече е силен, след това ще видим какво да правим.“

Миналото лято Милан на Алегри не успя да постигне споразумение с Хойлунд, който вместо това се присъедини към Наполи от Манчестър Юнайтед. Запитан за датския национал, Алегри отговори с усмивка: „Щастлив съм, че ще го тренирам. Пропуснах тази възможност през миналия сезон, но сега ще я имам", заяви с усмивка наставникът.

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Накрая италианският тактик обсъди ситуацията с вратарите Алекс Мерет и Ваня Милинкович-Савич, които често се въртяха под ръководството на Конте през сезон 2025-26. „Наполи има двама отлични вратари; те са важни. Със сигурност ще има йерархия; ще има първи и втори избор. Но ще видя това по време на предсезонната подготовка.“

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Снимки: Gettyimages