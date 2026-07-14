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Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

  • 14 юли 2026 | 08:00
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Слушай на живо: Левски - Борац Баня Лука

Левски и Борац (Баня Лука) се изправят един срещу друг в двубой-реванш от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата на “Герена” стартира в 20:30 часа, а главен съдия ще бъде англичанинът Андрю Мадли.

Родният шампион определено излиза като фаворит в днешния двубой. Въпреки че “сините” не успяха да вземат аванс в първия мач преди седмица, завършил 1:1, Левски показа, че е доста по-класният отбор. Столичани тотално надиграха своя опонент, особено през втората част, и ако днес покажат същото, то те без проблем ще се класират напред.

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Левски ще се наслади и на препълнен стадион днес. “Сините” разпродадоха “Герена” за по-малко от два часа още в края на миналата седмица, когато бяха пуснати билетите за продажба. Така феновете отново ще бъдат 12-ият играч в двубой.

След миналия мач между Левски и Борац пък “сините” получиха предупреждение от УЕФА заради запалянковците на родния шампион. Според доклада от мача в Баня Лука е имало потенциално нарушаване на правилника за расизъм.

Иначе аут за “сините” са контузените Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Асен Митков и Мазир Сула. Последният ще бъде и специален гост в “Синята Фиеста”, която от клуба организираха преди началото на мача. Вчера тренировъчното занимание пропусна и Акрам Бурас, който явно също има някакви проблеми.

Бурас не тренира с Левски
Бурас не тренира с Левски

Победителят от днешната среща продължава напред към втория квалификационен кръг на ШЛ. Там противник най-вероятно ще бъде румънският шампион Университатя (Крайова). Загубилият днес пък ще продължи участието си в Лигата на конференциите, където противник ще е някой измежду Петрокуб и Егнатия.

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