Завъртат се 2,5 млрд. в ШЛ: Левски взима минимум 18,6 млн. евро, ако влезе в основната фаза

Слушай на живо: Левски - Борац Баня Лука

Все повече пари се завъртат в Шампионската лига. Италиански анализ посочва, че между 36-те отбора, които ще вземат участие в основната фаза на най-комерсиалния клубен турнир, ще се разпределят близо 2,5 млрд. евро. Всеки клуб, който достигне до главния етап на състезанието, ще поучи 18,62 млн. евро от УЕФА - сумата е еднаква за всички участници. Победата ще носи 2,1 млн. евро, а равенството - 700 000 евро. Отделно преди достигане на фазата с елиминациите тимовете ще получат допълнителна бонус-сума въз основа на мястото им в крайното класиране - последният ще прибере 275 000 евро.

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На всеки клуб достигнал до плейофите преди осминафиналите УЕФА ще даде 1 млн. евро, а за всеки осминафиналист в надпреварата са предвидени 11 млн. Класирането за финала носи по 18,5 млн. на финалистите, а победителят в Шампионската лига ще получи чек на стойност 6,5 млн.

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Българският представител в турнира на богатите - Левски, вече стартира в квалификациите. Шампионите завършиха 1:1 при гостуването си на Борац (Баня Лука). Тази вечер отборът на Хулио Веласкес приема босненския тим на "Герена". При успех "сините" ще срещнат Макслайн (Рогачев) или Университатя (Крайова) във втория квалификационен кръг.

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Снимки: Imago