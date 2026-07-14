Дери прецаква ЦСКА - армейците в цветовете на Локо (Сф) в Ълстър

Слушай на живо: Дери Сити - ЦСКА

Ръководството на Дери Сити се запъна и ще принуди ЦСКА да излезе в необичайна разцветка в предстоящия реванш от Лига Европа, разбра Sportal.bg. "Червените" спечелиха с 3:2 първата среща през миналата седмица, а в четвъртък гостуват в Северна Ирландия. Домакините обаче не желаят да облекат повторно своя тъмен екип, с който играха в София, а ще бъдат в червено-бели фланелки, черни гащета и бели чорапи.

ЦСКА обяви програмата си до реванша срещу Дери Сити

Комбинацията на северноирландците обаче налага ЦСКА да миксира своята екипировка. Футболистите на Христо Янев ще бъдат в черно, червено и червено, като армейците нямат европейски мач в подобно цветово съчетание. През годините са се случвали и по-големи аномалии, породени от обстоятелствата: ЦСКА играе със сини фланелки срещу Аякс в Амстердам през 1973-та и в жълто срещу Монако в началото на 80-те години.

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