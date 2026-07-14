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  3. Дери прецаква ЦСКА - армейците в цветовете на Локо (Сф) в Ълстър

Дери прецаква ЦСКА - армейците в цветовете на Локо (Сф) в Ълстър

  • 14 юли 2026 | 14:30
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Слушай на живо: Дери Сити - ЦСКА

Ръководството на Дери Сити се запъна и ще принуди ЦСКА да излезе в необичайна разцветка в предстоящия реванш от Лига Европа, разбра Sportal.bg. "Червените" спечелиха с 3:2 първата среща през миналата седмица, а в четвъртък гостуват в Северна Ирландия. Домакините обаче не желаят да облекат повторно своя тъмен екип, с който играха в София, а ще бъдат в червено-бели фланелки, черни гащета и бели чорапи.

ЦСКА обяви програмата си до реванша срещу Дери Сити
ЦСКА обяви програмата си до реванша срещу Дери Сити

Комбинацията на северноирландците обаче налага ЦСКА да миксира своята екипировка. Футболистите на Христо Янев ще бъдат в черно, червено и червено, като армейците нямат европейски мач в подобно цветово съчетание. През годините са се случвали и по-големи аномалии, породени от обстоятелствата: ЦСКА играе със сини фланелки срещу Аякс в Амстердам през 1973-та и в жълто срещу Монако в началото на 80-те години.

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