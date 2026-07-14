Томаш Форнал: Играта на България зависи от Алекс Николов! Можем да ги победим

Полският национален отбор по волейбол се завръща в Лигата на нациите след двуседмична пауза. През този период „бяло-червените“ проведоха тренировъчен лагер в Спала, а миналия петък изиграха и приятелска среща с Германия, спечелена с 3:1.

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Селекционерът Никола Гърбич реши да включи цели 17 състезатели в състава за третия турнир от Лигата на нациите. Решението му бе продиктувано отчасти и от здравословни проблеми в отбора. Ян Фирлей и Якуб Кохановски се борят съответно с травми в гърба и коляното. Двамата вече се завръщат към пълни натоварвания, но трябва да останат с отбора, за да продължат работата си.

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В неделя националите отлетяха за САЩ с директен полет от Варшава до Чикаго, а ден по-късно вече проведоха две тренировки.

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„Пътуването мина бързо и комфортно. Проведохме две тренировки – една във фитнеса и една в по-малка зала, а във вторник вече ще тренираме в състезателната зала. Условията са много добри, храната в хотела също. Наблизо има къде да излезем на кафе, така че можем да прекараме времето си и по този начин“, сподели посрещачът на полския тим Томаш Форнал.

За него надпреварата в САЩ е първата възможност през този сезон да се бори за точки. Преди това той участва само в приятелския мач срещу Германия в Олшчин, но след 5седмици тренировки в Спала най-накрая ще се включи в битките от Лигата на нациите.

Треньорът Гърбич взе в САЩ най-силния си състав до момента, но и в редиците на съперниците се завръщат водещи играчи. Такъв е случаят с националния отбор на България, срещу който поляците ще играят в сряда (20:00 ч. българско време). В състава на „лъвовете“ ще видим отново посрещача Александър Николов.

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„Играта на българите се гради основно около този състезател, така че спирането му ще бъде ключът към победата, както и ограничаването на неговите възможности“, подчертава Форнал.

„Българите са отбор от световния елит. Очаква се труден мач, но ако играем на нашето ниво, сме в състояние да ги победим“, смята диагоналът на поляците Бартломей Болондж, който в САЩ ще си партнира на поста с Кевин Сасаки.

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Освен с България, в САЩ поляците ще се изправят срещу отборите на Бразилия, Франция и домакините от САЩ. „Бяло-червените“ в момента заемат 3-то място в общото класиране. За финалния турнир, освен домакините от Китай, ще се класират седемте най-добри отбора след интерконтиненталната фаза. Поляците се нуждаят от три победи с пълен актив от точки, за да си осигурят стопроцентово класиране, но е възможно ситуацията да се промени и в зависимост от резултатите в другите турнири.

Мачовете на Полша по време на 3-ия турнир от Лигата на нациите в Хофман Естейтс, Чикаго: 15 юли: Полша – България (20:00 ч. българско време) 17 юли: Полша – Бразилия (04:00 ч.) 18 юли: Полша – Франция (00:00 ч.) 19 юли: Полша – САЩ (04:00 ч.)

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