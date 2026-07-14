Александер Сливка: Очакват ни изключително трудни срещи! България е непредвидим отбор

Полският национален отбор по волейбол се готви за следващия етап от Лигата на нациите. Как капитанът на тима Александер Сливка гледа на предстоящите сблъсъци с взискателни съперници? Той говори по темата в разговор с Гжегож Михалевски непосредствено преди заминаването за Чикаго.

Националният отбор на Полша ще изиграе последния си турнир от Лигата на нациите преди финалната фаза. На „бяло-червените“ им предстоят сблъсъци с теоретично най-трудните съперници от световния елит. Възпитаниците на селекционера Никола Гърбич ще се изправят срещу България, Бразилия, Франция и Съединените щати.

„В никакъв случай не бих нарекъл тези мачове формалност, това ще бъдат абсолютно много трудни срещи. Всяка от тях ще изисква от нас стопроцентова концентрация и подготовка, за да имаме шанс за победа. Първо, по време на този турнир трябва да си извоюваме класиране за финалния етап и се надяваме да го направим, но осъзнаваме кой ще бъде от другата страна на мрежата и колко велики са тези отбори“, заяви Александер Шливка в интервю за Гжегож Михалевски.

Преди да замине за Чикаго, полският национален отбор имаше възможност да се изправи в контрола срещу Германия, която също се състезава в Лигата на нациите. Как изглеждаше този сблъсък от гледната точка на капитана на отбора?

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„Мачът с Германия определено ни върна в игрови ритъм след по-дълъг тренировъчен период. Имахме шанс да изиграем среща пред фенове, да усетим малко от състезателната атмосфера. Това винаги ни дава по-добър старт, когато влизаме в турнир. Така че се надявам това да даде плодове още в сряда в мача с България“, добави капитанът на националния отбор.

Първият съперник на „бяло-червените“ ще бъде България, която през миналия сезон спечели титлата световен вицешампион, а в състава ѝ не липсват волейболни звезди от новото поколение.

„България е много млад, талантлив и непредсказуем отбор, който може да играе изключително силно, особено при сервис. Надяваме се да удържим техните атомни сервиси в игра, да играем умно, тактически нашия волейбол и да се опитаме да контролираме хода на мача. Въпреки това, както показа миналата година в Лигата на нациите в Гданск например, България може да бъде наистина изключително опасна и ще трябва да бъдем нащрек“, каза Сливка.

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Какво тогава ще бъде предимството на полския тим, който вече има много изиграни мачове зад гърба си?

„Качеството на нашите състезатели, опитът на нашия отбор, широчината на състава ни. Можем да играем с различни конфигурации, без да губим от качеството, а напротив – да печелим от него. Така че се надявам, с какъвто и състав да излезем, да успеем да спечелим този мач“, завърши посрещачът.

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