Чикаго очаква България: Бленджини обяви състава за третата седмица на VNL

Джанлоренцо Бленджини определи състава на националния отбор на България за третата и последна седмица от Волейболната лига на нациите (VNL). Представителният ни тим ще участва в турнира в Чикаго (САЩ), където ще се реши кои отбори ще намерят място във Финалната осмица на надпреварата.

Към момента България заема осмото място във временното класиране с актив от 5 победи, 3 загуби и 14 точки. За финалния турнир в Нинбо се класират първите седем отбора в подреждането, тъй като домакинът Китай има гарантирано участие.

Сред избраниците на Джанлоренцо Бленджини за третата седмица на турнира е и Жасмин Величков. По време на втората седмица от Лигата на нациите той бе част от националния отбор за мъже под 22 години, който участва на Европейското първенство в Албуфейра, а в състава за турнира в Любляна на негово място бе включен Георги Татаров.

В Чикаго българският национален отбор ще разчита и на сериозна подкрепа от трибуните, където се очаква многобройно присъствие на български фенове.

Програма на България:

• 15 юли, 20:00 часа: България – Полша

• 18 юли, 00:00 часа: България – Китай

• 19 юли, 04:00 часа: България – САЩ

• 20 юли, 00:00 часа: България – Франция

Състав на България за турнира в Чикаго:

Разпределители:

• Симеон Николов

• Стоил Палев

Диагонал:

• Венислав Антонов

Посрещачи:

• Александър Николов

• Аспарух Аспарухов

• Денислав Бърдаров

• Мартин Атанасов

• Жасмин Величков

Централни блокировачи:

• Алекс Грозданов

• Илия Петков

• Преслав Петков

• Борис Начев

Лебера:

• Дамян Колев

• Руси Желев

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