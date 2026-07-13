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  3. Волейболистите отиват в Българската крепост Чикаго: Нямаме търпение!

Волейболистите отиват в Българската крепост Чикаго: Нямаме търпение!

  • 13 юли 2026 | 14:00
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Световните вицешампиони преследват 3 победи и квота за финала в Лигата на нациите

Над 8000 километра ще изминат сребърните медалисти от световното първенсто по волейбол за мъже през 2025 г., за да се почувстват... у дома си.

Не, националите няма да се прибират вкъщи, а до мачовете пред родна публика на европейското първенство остава повече от месец.

Чикаго очаква България: Бленджини обяви състава за третата седмица на VNL
Чикаго очаква България: Бленджини обяви състава за третата седмица на VNL

Те обаче отиват в българския град в САЩ - Чикаго, за да играят в третата седмица на турнира Лига на нациите.

Подкрепата

Ветровития град винаги е приемал с отворени обятия родни спортисти заради българската общност в него, която наброява повече от 300 000 души по непотвърдени данни.

Те вече се подготвят, а призивите за знамена в залата са стотици.

За последно мъжкият национален отбор гостува в Чикаго през 2014 г. и игра срещу САЩ, но в залата ясно се чуваше "Българи-юнаци"!

"Само сме слушали все позитивни неща. Страшно голяма общност българи има, но и поляци, така че ще бъде интересен двубой за старт. Нямам търпение да видя залата, пълна с българи в Чикаго!", каза при заминаването на тима днес, 13 юли, капитанът Алекс Грозданов.

"Беше ми казано, че в Чикаго има много българи, които и в миналото са подкрепяли отбора, когато е гостувал. Очаква с нетърпение тези мачове и усещането дори извън България да играем пред български фенове. Искам предварително да им благодаря за това, което ще ни дадат и за предстоящите емоции", допълни селекционерът Джанлоренцо Бленджини.

Победите

Окрилени от очакването за шумна подкрепа, българските волейболисти ще преследват три задължителни победи, които ще им дадат възможност да се класират за финалния турнир в Китай.

В момента момчетата на Бленджини за осми в класирането с 5 победи.

За разпределението на медалите от Лигата на нациите се класират седемте най-добри и домакинът.

Ето и програмата за мачовете в Чикаго:

15 юли, 20:00 ч. - България - Полша

18 юли, 00:00 ч. - България - Китай

19 юли, 04:00 ч. - България - САЩ

20 юли, 00:00 ч. - България - Франция

btvsport.bg

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