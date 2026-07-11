Никола Гърбич определи състава на Полша за мача срещу България във VNL

Полският национален отбор по волейбол изигра успешна контрола срещу Германия в Олщин, печелейки с 3:0. В допълнителния гейм обаче гостите се оказаха по-добри. Воденият от Никола Гърбич тим скоро ще отлети за С DY, където ще се бори за нови точки в Лигата на нациите. След края на приятелския мач Полската волейболна федерация (PZPS) обяви списъка с играчи, повикани за последния турнир от груповата фаза.

Звездите се завръщат

В сравнение с предходната състезателна седмица, в състава на полския отбор има няколко промени. Алексей Насевич няма да пътува за САЩ, докато заради здравословни проблеми на Ян Фирлей в отбора остава разпределителят Марцел Бакай. Както беше обявено, местата на Миколай Савицки и Михал Гержот на поста посрещач ще бъдат заети от Камил Семенюк и Томаш Форнал, които ще дебютират в тазгодишното издание на Лигата на нациите.

Въпреки здравословните си проблеми, в състава е включен и Якуб Кохановски, който ще замени Матеуш Поремба в центъра на мрежата. Сред либерата пък ще отсъства Якуб Чунайтис.

Промени в състава преди турнира в Чикаго

Треньорът Никола Гърбич реши да направи няколко рокади в състава, за да подготви отбора по най-добрия начин за последния турнир от груповата фаза. Сред повиканите състезатели има както опитни играчи, така и дебютанти в тазгодишната надпревара. Треньорският щаб се надява, че завръщането на Камил Семенюк и Томаш Форнал ще подсили офанзивната мощ на тима.

Сблъсъкът с Германия беше последната възможност за треньора на поляците да тества различни схеми преди финалната серия от мачове в Лигата на нациите, която започва на 15 юли. В САЩ „бяло-червените“ ще се изправят срещу България, Бразилия, Франция и домакините. Към момента Полша заема трето място в класирането на Лигата на нациите.

Състав на Полша за последните мачове от груповата фаза на Лигата на нациите 2026:



Разпределители:

Марчин Коменда

Марцел Бакай

Ян Фирлей



Диагонали:



Бартломей Болондж

Кевин Сасак



Посрещачи:

Вилфредо Леон

Александер Сливка

Артур Шалпук

Камил Семенюк

Томаш Форнал



Централни блокировачи:

Бартломей Лемански

Якуб Кохановски

Якуб Майхжак

Шимон Якубишак

Якуб Новак



Либера:

Якуб Попивчак

Максимилиан Граниечни.

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