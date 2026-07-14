Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. „Трябва да се плати цената“: Истината за полския национален отбор по волейбол

„Трябва да се плати цената“: Истината за полския национален отбор по волейбол

  • 14 юли 2026 | 13:04
  • 719
  • 0
„Трябва да се плати цената“: Истината за полския национален отбор по волейбол

През изминалия уикенд полските волейболисти разгромиха Германия с 3:0 в контролна среща в Олщин. „Бяло-червените“ пристигнаха от Спала, където се подготвяха за решаващата фаза на Лигата на нациите. В мача срещу германците те нямаха никакви проблеми да постигнат победа, спечелвайки убедително първите три гейма. Въпреки това се говори за контузии сред играчите.

Проблемите на полските волейболисти преди сблъсъците с гигантите

„Изобщо няма да е спокойно гледането на нощните предавания от Чикаго. Причината е, че съперниците са силни – България, САЩ, Франция и Бразилия. Нашият състав се подсилва, но и нивото на противниците се покачва. При нас не можеше да мине без усложнения. Имам чувството, че нямаше да сме националният отбор на Полша, ако нямахме здравословни проблеми“, започва коментара си Едита Ковалчик.

„Що се отнася до Янек Фирлей и Куба Кохановски, треньорът и щабът подхождат към тях с голяма доза предпазливост и презастраховане, за да могат господата да бъдат в пълна сила за най-важния момент от сезона“, добавя тя.

Последиците от професионалния спорт

„На колко години са тези момчета днес? 28? 29? Трябва да сте наясно, че тези млади хора са влезли в международната система на игра преди 15 години“, отбелязва Лукаш Каджевич.

„Няма да кажа, че тези момчета се разпадат. Но се появява зъбче ръжда и драскотини по тези красиви камъни. Първите ефекти от практикуването на професионален спорт. За първи път природата изпраща сигнали, че за всичко това трябва да се плати. Само този „Форни“ – все по-възхитителен, с все по-дълга руса къдрава коса“, добавя той в предаването „Мисия Спорт“.

„Майката природа му е дала много, много здраве!“, подчертава бившият полски национал, сравнявайки Томаш Форнал с други вече опитни волейболисти от полския отбор.

Никола Гърбич определи състава на Полша за мача срещу България във VNL
Никола Гърбич определи състава на Полша за мача срещу България във VNL

Възпитаниците на треньора Никола Гърбич вече имат зад гърба си два турнира от основната фаза на Лигата на нациите – в китайския Лини и в Гливице. След осем мача, с баланс от шест победи и две загуби, те заемат трето място в класирането и всичко показва, че ще играят на финалите, които от 29 юли до 2 август за втора поредна година ще се проведат в китайския град Нинбо.

Последният турнир от основната фаза ще се изиграе в Чикаго (15-19 юли), където те ще се изправят срещу силни съперници – България, Бразилия, Франция и САЩ. Всички тези отбори остават в борбата за класиране на финалния турнир.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

САЩ с най-добрите си волейболисти срещу България в Чикаго

САЩ с най-добрите си волейболисти срещу България в Чикаго

  • 13 юли 2026 | 16:14
  • 3014
  • 0
Светослав Арнаудов ще играе в Добруджа 07 за 16-и пореден сезон

Светослав Арнаудов ще играе в Добруджа 07 за 16-и пореден сезон

  • 13 юли 2026 | 14:52
  • 1028
  • 1
Волейболистите отиват в Българската крепост Чикаго: Нямаме търпение!

Волейболистите отиват в Българската крепост Чикаго: Нямаме търпение!

  • 13 юли 2026 | 14:00
  • 8513
  • 12
Италия на върха при девойките до 18 години

Италия на върха при девойките до 18 години

  • 13 юли 2026 | 12:09
  • 714
  • 0
Митев/Братоев и Киндова/Гичева покориха Бяла

Митев/Братоев и Киндова/Гичева покориха Бяла

  • 13 юли 2026 | 11:33
  • 926
  • 2
Ето как "лъвовете" ще летят за Чикаго

Ето как "лъвовете" ще летят за Чикаго

  • 13 юли 2026 | 05:48
  • 1857
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Дери прецаква ЦСКА - армейците в цветовете на Локо (Сф) в Ълстър

Дери прецаква ЦСКА - армейците в цветовете на Локо (Сф) в Ълстър

  • 14 юли 2026 | 14:30
  • 574
  • 0
Завъртат се 2,5 млрд. в ШЛ: Левски взима минимум 18,6 млн. евро, ако влезе в основната фаза

Завъртат се 2,5 млрд. в ШЛ: Левски взима минимум 18,6 млн. евро, ако влезе в основната фаза

  • 14 юли 2026 | 13:00
  • 11113
  • 42
Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

  • 14 юли 2026 | 08:00
  • 16418
  • 97
Суперсблъсък между Франция и Испания определя първия финалист на Мондиал 2026

Суперсблъсък между Франция и Испания определя първия финалист на Мондиал 2026

  • 14 юли 2026 | 09:59
  • 5964
  • 22
Завършването на "Армията" все по-близо, оформи се надписът в сектор "В"

Завършването на "Армията" все по-близо, оформи се надписът в сектор "В"

  • 14 юли 2026 | 11:06
  • 16015
  • 57
Григор Димитров продължава надлъгването с пробивите

Григор Димитров продължава надлъгването с пробивите

  • 14 юли 2026 | 14:00
  • 7381
  • 7