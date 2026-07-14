„Трябва да се плати цената“: Истината за полския национален отбор по волейбол

През изминалия уикенд полските волейболисти разгромиха Германия с 3:0 в контролна среща в Олщин. „Бяло-червените“ пристигнаха от Спала, където се подготвяха за решаващата фаза на Лигата на нациите. В мача срещу германците те нямаха никакви проблеми да постигнат победа, спечелвайки убедително първите три гейма. Въпреки това се говори за контузии сред играчите.

Проблемите на полските волейболисти преди сблъсъците с гигантите

„Изобщо няма да е спокойно гледането на нощните предавания от Чикаго. Причината е, че съперниците са силни – България, САЩ, Франция и Бразилия. Нашият състав се подсилва, но и нивото на противниците се покачва. При нас не можеше да мине без усложнения. Имам чувството, че нямаше да сме националният отбор на Полша, ако нямахме здравословни проблеми“, започва коментара си Едита Ковалчик.

„Що се отнася до Янек Фирлей и Куба Кохановски, треньорът и щабът подхождат към тях с голяма доза предпазливост и презастраховане, за да могат господата да бъдат в пълна сила за най-важния момент от сезона“, добавя тя.

Последиците от професионалния спорт

„На колко години са тези момчета днес? 28? 29? Трябва да сте наясно, че тези млади хора са влезли в международната система на игра преди 15 години“, отбелязва Лукаш Каджевич.

„Няма да кажа, че тези момчета се разпадат. Но се появява зъбче ръжда и драскотини по тези красиви камъни. Първите ефекти от практикуването на професионален спорт. За първи път природата изпраща сигнали, че за всичко това трябва да се плати. Само този „Форни“ – все по-възхитителен, с все по-дълга руса къдрава коса“, добавя той в предаването „Мисия Спорт“.

„Майката природа му е дала много, много здраве!“, подчертава бившият полски национал, сравнявайки Томаш Форнал с други вече опитни волейболисти от полския отбор.

Никола Гърбич определи състава на Полша за мача срещу България във VNL

Възпитаниците на треньора Никола Гърбич вече имат зад гърба си два турнира от основната фаза на Лигата на нациите – в китайския Лини и в Гливице. След осем мача, с баланс от шест победи и две загуби, те заемат трето място в класирането и всичко показва, че ще играят на финалите, които от 29 юли до 2 август за втора поредна година ще се проведат в китайския град Нинбо.

Последният турнир от основната фаза ще се изиграе в Чикаго (15-19 юли), където те ще се изправят срещу силни съперници – България, Бразилия, Франция и САЩ. Всички тези отбори остават в борбата за класиране на финалния турнир.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google