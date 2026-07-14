Лекарят на националния отбор на Сенегал се оказа гинеколог

Странен проблем е съпътствал националния отбор на Сенегал по време на Световното първенство. Оказа се, че главният лекар на тима е бил гинеколог по образование. Новината беше разкрита от президента на Сенегалската футболна федерация Абдулайе Фал.
„Нашият щатен лекар няма необходимата специализация, за да работи с играчите ни. Доктор Федиор е гинеколог по специалност, а аз научих за това твърде късно“, заяви Фал.
Той добави, че футболистите не са имали доверие на специалиста.
„Съдейки по отзивите, които получих, играчите не са му вярвали достатъчно, за да работят редовно с него. Трябваше да намерим доказан специалист, за да ги успокоим, защото здравето е над всичко“, коментира президентът на федерацията.
На Мондиал 2026 Сенегал отпадна на осминафиналите след загуба с 2:3 от Белгия.