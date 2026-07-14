Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Сенегал
  3. Лекарят на националния отбор на Сенегал се оказа гинеколог

Лекарят на националния отбор на Сенегал се оказа гинеколог

  • 14 юли 2026 | 03:45
  • 205
  • 0

Странен проблем е съпътствал националния отбор на Сенегал по време на Световното първенство. Оказа се, че главният лекар на тима е бил гинеколог по образование. Новината беше разкрита от президента на Сенегалската футболна федерация Абдулайе Фал.

„Нашият щатен лекар няма необходимата специализация, за да работи с играчите ни. Доктор Федиор е гинеколог по специалност, а аз научих за това твърде късно“, заяви Фал.

Той добави, че футболистите не са имали доверие на специалиста.

„Съдейки по отзивите, които получих, играчите не са му вярвали достатъчно, за да работят редовно с него. Трябваше да намерим доказан специалист, за да ги успокоим, защото здравето е над всичко“, коментира президентът на федерацията.

На Мондиал 2026 Сенегал отпадна на осминафиналите след загуба с 2:3 от Белгия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Дешан: Всичко с Мбапе е наред

Дешан: Всичко с Мбапе е наред

  • 14 юли 2026 | 03:23
  • 230
  • 0
Ламин Ямал: Това е най-важният мач в кариерата ми

Ламин Ямал: Това е най-важният мач в кариерата ми

  • 14 юли 2026 | 03:08
  • 234
  • 0
ФИФА обяви съдията на Англия - Аржентина

ФИФА обяви съдията на Англия - Аржентина

  • 14 юли 2026 | 02:49
  • 344
  • 2
Де ла Фуенте: Важното е да наложим нашия стил на игра

Де ла Фуенте: Важното е да наложим нашия стил на игра

  • 14 юли 2026 | 02:24
  • 302
  • 0
Байерн продаде датски халф на Ла Коруня

Байерн продаде датски халф на Ла Коруня

  • 14 юли 2026 | 05:16
  • 358
  • 0
Мейсън Грийнууд преминава във Фенербахче

Мейсън Грийнууд преминава във Фенербахче

  • 14 юли 2026 | 01:50
  • 515
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Обсъжда се възможността за мач България - Барселона

Обсъжда се възможността за мач България - Барселона

  • 13 юли 2026 | 17:31
  • 26944
  • 153
Веласкес преди реванша срещу Борац: Ще направим всичко възможно да спечелим този мач

Веласкес преди реванша срещу Борац: Ще направим всичко възможно да спечелим този мач

  • 13 юли 2026 | 16:17
  • 27307
  • 97
Свързват Питас със завръщане в Кипър

Свързват Питас със завръщане в Кипър

  • 13 юли 2026 | 19:02
  • 11388
  • 7
Балъков: Франция играе най-доминиращо, при Испания липсва нещо напред, Кейн е най-странният нападател

Балъков: Франция играе най-доминиращо, при Испания липсва нещо напред, Кейн е най-странният нападател

  • 13 юли 2026 | 16:00
  • 15485
  • 22
От Манчестър Юнайтед изненадаха всички и платиха откупната клауза на белгийски национал

От Манчестър Юнайтед изненадаха всички и платиха откупната клауза на белгийски национал

  • 13 юли 2026 | 13:30
  • 37292
  • 22
Ираола: Искам феновете на Ливърпул да се гордеят с този отбор, нуждаем се от още нови попълнения

Ираола: Искам феновете на Ливърпул да се гордеят с този отбор, нуждаем се от още нови попълнения

  • 13 юли 2026 | 13:52
  • 20102
  • 15