Лекарят на националния отбор на Сенегал се оказа гинеколог

Странен проблем е съпътствал националния отбор на Сенегал по време на Световното първенство. Оказа се, че главният лекар на тима е бил гинеколог по образование. Новината беше разкрита от президента на Сенегалската футболна федерация Абдулайе Фал.

„Нашият щатен лекар няма необходимата специализация, за да работи с играчите ни. Доктор Федиор е гинеколог по специалност, а аз научих за това твърде късно“, заяви Фал.

Той добави, че футболистите не са имали доверие на специалиста.

🚨🇸🇳 Senegal’s National Team Doctor at the 2026 World Cup was a Gynecologist



Senegal FA President Abdoulaye Fall dropped a bombshell during a press conference:

“The head doctor of the Lions is a gynecologist by training. I only found out recently. Dr. Fedior is a gynecologist…… pic.twitter.com/sQC9gUsAe2 — Planet Report HQ (@PlanetReportHQ) July 13, 2026

„Съдейки по отзивите, които получих, играчите не са му вярвали достатъчно, за да работят редовно с него. Трябваше да намерим доказан специалист, за да ги успокоим, защото здравето е над всичко“, коментира президентът на федерацията.

На Мондиал 2026 Сенегал отпадна на осминафиналите след загуба с 2:3 от Белгия.

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