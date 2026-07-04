Шефът на Тойота отново ще стартира в рали „Финландия“

Шефът на заводския тим на Тойота в Световния рали шампионат Яри-Мати Латвала отново ще стартира в любимото си състезание от календара – рали „Япония“.

Латвала пак ще стартира в WRC2 с Тойота Ярис, а негов навигатор ще е Юхо Ханинен, който беше първият развоен пилот на японците при връщането им в WRC, но в последните години се изявява и като навигатор на Латвала.

Jari-Matti Latvala returns to WRC2 at Rally Finland for a third attempt 🇫🇮🔜



Can he improve on his P2 finish from the last two years? 🥈 pic.twitter.com/QlmukbLK8f — DirtFish (@DirtFishRally) July 3, 2026

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Финландецът специално благодари на председателя на Тойота Мотър Акио Тойода за възможността отново да се състезава в бързото макадамово рали.

След като официално сложи край на кариерата си в WRC Латвала записа три поредни старта във Финландия от 2023 насам – през 2023 завърши 5-и с Ярис Rally1, през 2024 – 6-и с Ярис Rally2 и миналата година остана 12-и, пак с Rally2 колата на Тойота.

Лидерът в WRC очаква другите да го догонят

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Снимки: Gettyimages