Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Шефът на Тойота отново ще стартира в рали „Финландия“

Шефът на Тойота отново ще стартира в рали „Финландия“

  • 4 юли 2026 | 13:25
  • 245
  • 0

Шефът на заводския тим на Тойота в Световния рали шампионат Яри-Мати Латвала отново ще стартира в любимото си състезание от календара – рали „Япония“.

Латвала пак ще стартира в WRC2 с Тойота Ярис, а негов навигатор ще е Юхо Ханинен, който беше първият развоен пилот на японците при връщането им в WRC, но в последните години се изявява и като навигатор на Латвала.

Нов участник в WRC се готви за първи тест на автомобила си за сезон 2027
Нов участник в WRC се готви за първи тест на автомобила си за сезон 2027

Финландецът специално благодари на председателя на Тойота Мотър Акио Тойода за възможността отново да се състезава в бързото макадамово рали.

След като официално сложи край на кариерата си в WRC Латвала записа три поредни старта във Финландия от 2023 насам – през 2023 завърши 5-и с Ярис Rally1, през 2024 – 6-и с Ярис Rally2 и миналата година остана 12-и, пак с Rally2 колата на Тойота.

Лидерът в WRC очаква другите да го догонят
Лидерът в WRC очаква другите да го догонят
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Верстапен: Все още не сме там, където искаме да бъдем

Верстапен: Все още не сме там, където искаме да бъдем

  • 3 юли 2026 | 20:07
  • 2568
  • 0
Джордж Ръсел: Изненадани сме от Ферари

Джордж Ръсел: Изненадани сме от Ферари

  • 3 юли 2026 | 19:58
  • 2747
  • 0
Кими Антонели: Ферари са направили невероятна стъпка напред

Кими Антонели: Ферари са направили невероятна стъпка напред

  • 3 юли 2026 | 19:47
  • 2661
  • 1
Люис Хамилтън: Публиката ми даде поне две десети

Люис Хамилтън: Публиката ми даде поне две десети

  • 3 юли 2026 | 19:37
  • 2660
  • 0
Хамилтън "взриви" хилядите по трибуните с полпозишън за спринта на "Силвърстоун"

Хамилтън "взриви" хилядите по трибуните с полпозишън за спринта на "Силвърстоун"

  • 3 юли 2026 | 19:22
  • 14084
  • 4
Фред Васьор отвърна на обвиненията на Тото Волф за "измама" относно подобренията на Ферари

Фред Васьор отвърна на обвиненията на Тото Волф за "измама" относно подобренията на Ферари

  • 3 юли 2026 | 18:34
  • 3912
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Аржентина едва оцеля в уникален трилър срещу изключителен Кабо Верде, Меси, Возиня и халф на Лудогорец главни действащи лица

Аржентина едва оцеля в уникален трилър срещу изключителен Кабо Верде, Меси, Возиня и халф на Лудогорец главни действащи лица

  • 4 юли 2026 | 03:44
  • 116143
  • 409
Основен халф подписа нов договор с Левски

Основен халф подписа нов договор с Левски

  • 4 юли 2026 | 12:09
  • 7225
  • 15
Етър удари Ботев в Коматево

Етър удари Ботев в Коматево

  • 4 юли 2026 | 10:46
  • 15061
  • 13
Последно: Мексико - Англия остава по програма

Последно: Мексико - Англия остава по програма

  • 4 юли 2026 | 12:12
  • 5231
  • 1
Колумбия стигна осминафиналите с победа над безличната Гана

Колумбия стигна осминафиналите с победа над безличната Гана

  • 4 юли 2026 | 06:32
  • 30163
  • 12
Шестият ден на "Уимбълдън" ще бъде вълнуващ за България

Шестият ден на "Уимбълдън" ще бъде вълнуващ за България

  • 4 юли 2026 | 12:55
  • 10282
  • 1