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Съперникът на Левски пристигна в София

  • 13 юли 2026 | 16:34
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Съперникът на Левски пристигна в София

Съперникът на Левски в първия квалификационен кръг на Шампионската лига - Борац (Баня Лука), пристигна в София. Утре двата отбора се изправят един срещу друг в реванш, след който ще стане ясно кой ще продължи участието си в най-престижния европейски клубен турнир. Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е във вторник от 20:30 часа.

Веласкес преди реванша срещу Борац: Ще направим всичко възможно да спечелим този мач
Веласкес преди реванша срещу Борац: Ще направим всичко възможно да спечелим този мач

Мачът в Босна и Херцеговина преди седмица завърши без победител - 1:1. Лука Юричич даде аванс на домакините от дузпа през първата част, а след почивката Армстронг Око-Флекс оформи крайния резултат.

Вуцов: Надявам се да решим мача в редовното време, но съм готов за дузпи
Вуцов: Надявам се да решим мача в редовното време, но съм готов за дузпи

Победителят от тази двойка най-вероятно ще се изправи срещу румънския първенец Университатя (Крайова). Загубилият пък ще продължи в Лигата на конференциите, където ще срещне някой измежду Петрокуб и Егнатия.

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