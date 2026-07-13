Съперникът на Левски пристигна в София

Съперникът на Левски в първия квалификационен кръг на Шампионската лига - Борац (Баня Лука), пристигна в София. Утре двата отбора се изправят един срещу друг в реванш, след който ще стане ясно кой ще продължи участието си в най-престижния европейски клубен турнир. Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е във вторник от 20:30 часа.

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Мачът в Босна и Херцеговина преди седмица завърши без победител - 1:1. Лука Юричич даде аванс на домакините от дузпа през първата част, а след почивката Армстронг Око-Флекс оформи крайния резултат.

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Победителят от тази двойка най-вероятно ще се изправи срещу румънския първенец Университатя (Крайова). Загубилият пък ще продължи в Лигата на конференциите, където ще срещне някой измежду Петрокуб и Егнатия.

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