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Бурас не тренира с Левски

  • 13 юли 2026 | 10:46
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Левски проведе поредното си тренировъчно занимание преди реванша с Борац Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионска лига. Шампионите отново не тренираха в пълен състав. Двубоят между двата тима е утре, вторник от 20:30ч. на стадион "Георги Аспарухов".

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Освен футболистите, които вече се възстановяват от различни травми, в днешната сесия не се включи и Акрам Бурас.

Междувременно четирима футболисти продължават да се подготвят по индивидуални програми. Става въпрос за Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Асен Митков и Мазир Сула, които не взеха участие в заниманието с основната група заради здравословните си проблеми.

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