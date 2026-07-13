Вуцов: Надявам се да решим мача в редовното време, но съм готов за дузпи

Стражът на Левски Светослав Вуцов сподели очакванията си преди утрешния реванш с Борац Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионска лига.

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"Утре имаме невероятните предпоставки да спечелим мача предвид това, че играем на нашия терен. Стадионът ще е пълен. Ако изпълним задачите на треньорски щаб и дадем душата си на терена, ще продължим напред.

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Новият договор е доказателство за признанието, което съм дал за клуба. Това е мотивация за мен да се раздавам още повече във всеки мач. Надявам се да решим мача в редовното време, но съм готов за дузпи. Съперникът е добре обигран отбор с опитни футболисти. Играят повече босненци и практикуват директен футбол. Имаме леко предимство, тъй като сме домакини".

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