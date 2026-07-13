Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 15:00: "Гостът на Sportal.bg" с Красимир Балъков
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. "Синя Фиеста" с Мазир Сула преди двубоя между Левски и Борац

"Синя Фиеста" с Мазир Сула преди двубоя между Левски и Борац

  • 13 юли 2026 | 13:51
  • 497
  • 0

Левски обяви, че ще организира “Синя фиеста” преди реванша с Борац (Баня Лука) от квалификациите на Шампионската лига. Събитието стартира в 17:30 часа, а специален гост ще бъде Мазир Сула. Мачът между Левски и Борац стартира в 20:30 часа.

Левски отворя новия магазин на Герена
Левски отворя новия магазин на Герена

Ето какво пишат от Левски:

Левскари,

Големият ден дойде. Утре нашият любим "Левски" се завръща на стадион "Георги Аспарухов" за първия си домакински мач този сезон срещу "Борац" (Баня Лука). Стадионът ще е пълен до последната седалка, атмосферата ще е наелектризираща. Каним ви всички заедно да загреем преди това. "Синя Фиеста" започва в 17:30.

За автографи и снимки пред Сектор "А" ще ви очаква един от моторите на успеха през миналия сезон - Мазир Сула. Срещата с него е от 18:45 до 19:45.

Пред Сектор "А" ще има също така обоособени зони на нашите партньори, които са осигурили много забавления и атрактивни игри. Заповядайте в зоните на:

Палмс Бет

Mr. Pizza

Heineken

Подготвили сме ви също така прекрасна скара и най-добрата пица от "Бест пица".

За настроението на най-малките ще се грижи нашият талисман "Лъвски".

Очаква ви хубава музика, от вас се иска само добро настроение и готовност за подкрепа до последната секунда.

Заедно ще спечелим и тази битка!

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Локо (София) се разбра с национал на България

Локо (София) се разбра с национал на България

  • 13 юли 2026 | 09:32
  • 3179
  • 8
Внукът на Гьоко Хаджиески може да напусне Спартак

Внукът на Гьоко Хаджиески може да напусне Спартак

  • 13 юли 2026 | 09:21
  • 2363
  • 4
Втора трансферна цел на Ботев изчезна, "канарите" не могат да се свържат с играча

Втора трансферна цел на Ботев изчезна, "канарите" не могат да се свържат с играча

  • 13 юли 2026 | 09:14
  • 2224
  • 5
Иван Кочев е доволен от футболистите си в първата контрола

Иван Кочев е доволен от футболистите си в първата контрола

  • 13 юли 2026 | 08:12
  • 1397
  • 0
„Акулите“ привлякоха млад футболист

„Акулите“ привлякоха млад футболист

  • 13 юли 2026 | 08:05
  • 1222
  • 0
Новите в Загорец

Новите в Загорец

  • 13 юли 2026 | 07:45
  • 1129
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

От Манчестър Юнайтед изненадаха всички и платиха откупната клауза на белгийски национал

От Манчестър Юнайтед изненадаха всички и платиха откупната клауза на белгийски национал

  • 13 юли 2026 | 13:30
  • 11916
  • 3
Ираола: Искам феновете на Ливърпул да се гордеят с този отбор, нуждаем се от още нови попълнения

Ираола: Искам феновете на Ливърпул да се гордеят с този отбор, нуждаем се от още нови попълнения

  • 13 юли 2026 | 13:52
  • 3291
  • 3
Гриша Ганчев обяви скандално: Левски купи 14 мача, ние 12 - дори чистачките знаят, че ще вземат премии, че ще паднат

Гриша Ганчев обяви скандално: Левски купи 14 мача, ние 12 - дори чистачките знаят, че ще вземат премии, че ще паднат

  • 13 юли 2026 | 11:46
  • 36978
  • 149
Очаквайте: Краси Балъков в "Гостът на Sportal.bg"

Очаквайте: Краси Балъков в "Гостът на Sportal.bg"

  • 13 юли 2026 | 14:19
  • 778
  • 2
Новата ера в Реал стартира днес с един непознат Моуриньо начело

Новата ера в Реал стартира днес с един непознат Моуриньо начело

  • 13 юли 2026 | 09:09
  • 16454
  • 14
Става все по-неудобно: само един човек е взел решението за отмяната на наказанието на Балогун

Става все по-неудобно: само един човек е взел решението за отмяната на наказанието на Балогун

  • 13 юли 2026 | 10:24
  • 11131
  • 16