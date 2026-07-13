"Синя Фиеста" с Мазир Сула преди двубоя между Левски и Борац

Левски обяви, че ще организира “Синя фиеста” преди реванша с Борац (Баня Лука) от квалификациите на Шампионската лига. Събитието стартира в 17:30 часа, а специален гост ще бъде Мазир Сула. Мачът между Левски и Борац стартира в 20:30 часа.

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Ето какво пишат от Левски:

Левскари,

Големият ден дойде. Утре нашият любим "Левски" се завръща на стадион "Георги Аспарухов" за първия си домакински мач този сезон срещу "Борац" (Баня Лука). Стадионът ще е пълен до последната седалка, атмосферата ще е наелектризираща. Каним ви всички заедно да загреем преди това. "Синя Фиеста" започва в 17:30.

За автографи и снимки пред Сектор "А" ще ви очаква един от моторите на успеха през миналия сезон - Мазир Сула. Срещата с него е от 18:45 до 19:45.

Пред Сектор "А" ще има също така обоособени зони на нашите партньори, които са осигурили много забавления и атрактивни игри. Заповядайте в зоните на:

Палмс Бет

Mr. Pizza

Heineken

Подготвили сме ви също така прекрасна скара и най-добрата пица от "Бест пица".

За настроението на най-малките ще се грижи нашият талисман "Лъвски".

Очаква ви хубава музика, от вас се иска само добро настроение и готовност за подкрепа до последната секунда.

Заедно ще спечелим и тази битка!

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