Марк Уебър: Глупости са твърденията, че Пиастри ще напусне Макларън

Мениджърът на Оскар Пиастри Марк Уебър отхвърли всички спекулации, че австралиецът може да напусне световните шампиони при конструкторите във Формула 1.

Този месец се появиха информации, че Пиастри е информирал Макларън, че ще напусне в края на сезона, както и предположения, че двамата с Макс Верстапен ще си разменят местта.

We are off to Spa for the Belgian Grand Prix 🤩



📲 Stream the action with NOW! https://t.co/ePi5i3UGki pic.twitter.com/WVD2VZ8fzX — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) July 13, 2026

Серхио Перес: В Ред Бул всички работеха за Верстапен

„Оскар има договор с Макларън за обозримото бъдеще – обясни Марк Уебър. – Глупости са твърденията, че той ще напусне Макларън. Изписаха се много фантазии за него и другите отбори…

„От Макларън многократно са заявявали, че искат той да остане при тях дългосрочно и Оскар се фокусира върху това.“

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages