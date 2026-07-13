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Марк Уебър: Глупости са твърденията, че Пиастри ще напусне Макларън

  • 13 юли 2026 | 18:32
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Мениджърът на Оскар Пиастри Марк Уебър отхвърли всички спекулации, че австралиецът може да напусне световните шампиони при конструкторите във Формула 1.

Този месец се появиха информации, че Пиастри е информирал Макларън, че ще напусне в края на сезона, както и предположения, че двамата с Макс Верстапен ще си разменят местта.

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„Оскар има договор с Макларън за обозримото бъдеще – обясни Марк Уебър. – Глупости са твърденията, че той ще напусне Макларън. Изписаха се много фантазии за него и другите отбори…

„От Макларън многократно са заявявали, че искат той да остане при тях дългосрочно и Оскар се фокусира върху това.“

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Снимки: Gettyimages

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