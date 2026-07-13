Марк Уебър: Глупости са твърденията, че Пиастри ще напусне Макларън

Мениджърът на Оскар Пиастри Марк Уебър отхвърли всички спекулации, че австралиецът може да напусне световните шампиони при конструкторите във Формула 1.
Този месец се появиха информации, че Пиастри е информирал Макларън, че ще напусне в края на сезона, както и предположения, че двамата с Макс Верстапен ще си разменят местта.
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„Оскар има договор с Макларън за обозримото бъдеще – обясни Марк Уебър. – Глупости са твърденията, че той ще напусне Макларън. Изписаха се много фантазии за него и другите отбори…
„От Макларън многократно са заявявали, че искат той да остане при тях дългосрочно и Оскар се фокусира върху това.“
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Снимки: Gettyimages