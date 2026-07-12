Конър Макгрегър след UFC 329: Мога да го опиша само като ад

Конър Макгрегър наруши мълчанието си късно в събота вечер, след като опустошителна контузия в коляното сложи край на завръщането му само за 69 секунди по време на събитието UFC 329.

След петгодишно отсъствие, Макгрегър реши да започне битката си срещу Макс Холоуей с ритник със завъртане и, но неловкото приземяване доведе до изпукване на коляното му. След като се изправи на крака, той изпита затруднения да запази равновесие, което не остави на рефера друг избор, освен да прекрати мача. Така Макс Холоуей спечели с технически нокаут.

Кошмарно завръщане за Конър Макгрегър в UFC

Макгрегър напусна октагона с куцане и с помощта на екипа си, но по-късно се обърна към „Туитър“, за да направи първото си изявление относно катастрофалния край на своето завръщане.

„Главата ми ще гръмне“, написа Макгрегър. „Унищожен съм. Нямах никаква контузия/контузии преди мача. Нанасях ритници, стъпвах и скачах през целия подготвителен лагер, както и зад кулисите преди битката. Това се появи от нищото. Потънал съм в мрак. Мога да го опиша само като ад.“

Макгрегър не предостави актуална информация за самата травма, въпреки че лекарите на UFC прогнозират, че вероятно е претърпял скъсване на предна кръстна връзка на коляното. Ще трябва да се подложи на допълнителни изследвания, за да се установи пълният обхват на нараняванията, получени по време на двубоя.

Изявлението на Макгрегър обаче слага край на множеството конспиративни теории, които започнаха да се разпространяват веднага след края на битката, че той е бил контузен още преди да влезе в октагона.

По време на излъчването на UFC 329 дори бяха показани кадри, на които се твърди, че Макгрегър накуцва с коляното си, докато събува обувките си и се готви да стъпи в клетката. Очевидно ирландецът твърди друго и контузията, случила се в събота, е просто нелеп инцидент.

Разбира се, Макгрегър е страдал от скъсана предна кръстна връзка и в миналото, по ирония на съдбата по време на първия си мач срещу Холоуей през 2013 г. Тогава той скъса връзката на лявото си коляно и беше опериран от известния лекар д-р Нийл Елатраш. Макгрегър се възстанови по-бързо от повечето бойци, като се завърна в октагона само 11 месеца след операцията.

Това обаче беше преди 13 години, а сега Макгрегър е напът да навърши 38 години и претърпя контузия на дясното си коляно, така че не е ясно колко дълго може да отсъства от битките.

Само времето ще покаже дали Макгрегър ще успее да планира ново завръщане, или тази контузия може да сложи край на кариерата му в бойните спортове.

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