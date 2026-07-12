Дейна Уайт за фиаското с Конър: Очаквах поне 1 рунд истинска война

Конър Макгрегър отказа да използва патерици и напусна накуцвайки „T-Mobile Arena“ след разочароващия край на завръщането му на UFC 329 в събота.

Конър Макгрегър след UFC 329: Мога да го опиша само като ад

След петгодишно отсъствие завръщането на бившия шампион в две теглови категории приключи катастрофално. Макгрегър започна двубоя си срещу Макс Холоуей с кръгов ритник от скок, но при лошото приземяване изглежда получи сериозна травма в коляното. Неговият екип му помогна да напусне октагона, а след това ирландецът веднага се насочи към изхода на „T-Mobile Arena“, за да потърси медицинска помощ.

По време на пресконференцията след UFC 329 изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт предостави повече информация за състоянието на Макгрегър, докато се очаква окончателната диагноза за получената травма.

Кошмарно завръщане за Конър Макгрегър в UFC

„Пет години извън този спорт са много време“, заяви Уайт. „Очаквах поне един рунд истинска война. А и кой знаеше на какво е способен Конър по отношение на издръжливостта и всичко останало след петгодишно отсъствие? Ето какво се случи. Предполагаме, че има скъсана предна кръстна връзка. Не съм лекар, но това си помислих, когато видях случилото се, а лекарите също смятат така.“

Макгрегър получи разкъсване на предната кръстна връзка и в първия си двубой срещу Холоуей през 2013 година. Тогава той се възстанови сравнително бързо и се завърна в октагона. Сега обаче Макгрегър е на прага на 38-ия си рожден ден и отново получи сериозна травма в коляното, след като през 2021 година счупи левия си крак в двубоя срещу Дъстин Порие.

Разбираемо, Уайт не пожела да прави повече предположения относно травмата или бъдещето на Макгрегър. Той очаква да получи повече информация, след като ирландската суперзвезда премине изследвания в болницата.

„Ще разберем, когато му направят ядрено-магнитен резонанс“, каза Уайт.

Докато не бъде установена пълната сериозност на травмата, бъдещето на Макгрегър остава под въпрос. Той не се състезава в продължение на пет години – от счупването на крака в третия двубой срещу Порие до завръщането си срещу Макс Холоуей на UFC 329 в събота. Ако диагнозата за скъсана предна кръстна връзка бъде потвърдена – и ако травмата не се окаже още по-тежка – Макгрегър може да отсъства още една година. Не е ясно и дали изобщо някога отново ще се състезава.

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Снимки: Imago