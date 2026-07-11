11-о място за Любо Руйков в първия старт на „Зандвоорт“

Българският пилот Любослав Руйков, който този уикенд дебютира в британската Формула 4, завърши 11-и в първия си старт в шампионата на пистата „Зандвоорт“. Освен това Любо завърши трети при дебютантите в първото си състезание в новия шампионат и за новия му отбор Virtuosi Racing.

Любо стартира 15-и, но още в първите обиколки започна да си пробива път напред, а състезанието беше накъсано от кола за сигурност и няколко жълти флага.

В последната част на състезанието Руйков проведе оспорвана битка с британеца Люис Уеръл, който първо го измести от 11-ото място, но след българинът успя да си го върне. Всъщност, прогресът на Руйков в класирането беше спрян от Джабер Алсабах, който се закрепи на 10-ото място, въпреки че стартира пети и се отбранява много агресивно. Руйков се движеше на 2-3 десети от секундата зад него, но не успя да го изпревари и това събра няколко бързи пилоти зад него, от които обаче само Уеръл пробва атака, но Любо успя да си върне 11-ото място.

Любо Руйков записа 7-о време в британската Формула 4

32 пилоти участват 5 кръг на британската Формула 4 на „Зандвоорт“, като утре са второто и третото състезания за уикенда.

Състезанието днес спечели нидерландският пилот Дрис ван Лангендонк, който беше начело от старта до финала.

Любо Руйков стартира в британската Формула 4 на „Зандвоорт“

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