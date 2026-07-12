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Марк Маркес: Знаех, че трябва да атакувам тук, за да имам шанс за титлата

  • 12 юли 2026 | 16:33
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Марк Маркес: Знаех, че трябва да атакувам тук, за да имам шанс за титлата

Марк Маркес заяви, че е много щастлив от победата си в Гран При на Германия, която той каза, че е била много важна за шансовете му да се бори за световната титла в MotoGP и през 2026 година.

В средата на сезона действащият шампион заема третото място в генералното класиране с пасив от 18 точки спрямо лидера Хорхе Мартин. По думите на Маркес още преди началото на уикенда на „Заксенринг“ той е знаел, че ще трябва да атакува, защото германското трасе в едно от най-силните му и не случайно днес той спечели за десети път на него в кралския клас.

Марк Маркес не допусна изненада и спечели нова победа в Гран При на Германия
Марк Маркес не допусна изненада и спечели нова победа в Гран При на Германия

„Да, супер, супер щастлив съм. Беше специален уикенд, бяха супер концентриран защото, както казах още в четвъртък, ако искам да имам шанс да спечеля титлата, трябваше да атакувам тук. И аз атакувах. Факт е, че трябва да правя нещата, когато се чувствам силен. Точно това направих в последните състезания и да, много съм щастлив, че спечелих за десети път в MotoGP тук на „Заксенринг“. Това е специално число и благодаря на всички фенове в публиката“, заяви Маркес.

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Снимки: Gettyimages

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