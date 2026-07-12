Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Германия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Германия

  • 12 юли 2026 | 15:56
  • 465
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Германия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Германия, която беше спечелена от Марк Маркес пред съотборниците в Тракхаус Априлия Ай Огура и Раул Фернандес:

  1. Хорхе Мартин – 208 точки

  2. Ай Огура – 194

  3. Марк Маркес – 190

  4. Марко Бедзеки – 186

  5. Фабио Ди Джанантонио – 184

  6. Раул Фернандес – 159

  7. Педро Акоста – 148

  8. Франческо Баная – 143

  9. Алекс Маркес – 87

  10. Лука Марини – 79

  11. Фермин Алдегер – 76

  12. Енеа Бастианини – 76

  13. Брад Биндър – 64

  14. Фабио Куартараро – 55

  15. Диого Морейра – 48

  16. Франко Морбидели – 46

  17. Йоан Зарко – 34

  18. Жоан Мир – 26

  19. Алекс Ринс – 26

  20. Джак Милър – 19

  21. Топрак Разгатлиоглу – 12

  22. Маверик Винялес – 10

  23. Икер Лекуона – 9

  24. Аугусто Фернандес – 5

  25. Кал Кръчлоу – 0

  26. Йонас Фолгер – 0

  27. Микеле Пиро – 0

  28. Лоренцо Савадори – 0

Марк Маркес не допусна изненада и спечели нова победа в Гран При на Германия
Марк Маркес не допусна изненада и спечели нова победа в Гран При на Германия
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Марк Маркес не допусна изненада и спечели нова победа в Гран При на Германия

Марк Маркес не допусна изненада и спечели нова победа в Гран При на Германия

  • 12 юли 2026 | 15:45
  • 2285
  • 0
Марко Бедзеки претърпя успешна операция, целта е завръщане на „Силвърстоун“

Марко Бедзеки претърпя успешна операция, целта е завръщане на „Силвърстоун“

  • 12 юли 2026 | 14:41
  • 603
  • 1
Иван Ортола удържа Дани Олгадо, за да триумфира на „Заксенринг“

Иван Ортола удържа Дани Олгадо, за да триумфира на „Заксенринг“

  • 12 юли 2026 | 14:04
  • 692
  • 0
Уриарте надви Килес за втора победа през сезона в Moto3

Уриарте надви Килес за втора победа през сезона в Moto3

  • 12 юли 2026 | 12:51
  • 709
  • 0
Двама пилоти загинаха след инцидент на пистата в Бърно

Двама пилоти загинаха след инцидент на пистата в Бърно

  • 12 юли 2026 | 11:38
  • 12230
  • 0
Шарл Леклер обясни забележителната си трансформация на „Силвърстоун“

Шарл Леклер обясни забележителната си трансформация на „Силвърстоун“

  • 12 юли 2026 | 10:59
  • 3832
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Треньор от Бундеслигата пое Лудогорец

Официално: Треньор от Бундеслигата пое Лудогорец

  • 12 юли 2026 | 15:04
  • 14664
  • 31
Лудогорец договори играч от Световното - ето колко ще платят "орлите" за национал на Египет

Лудогорец договори играч от Световното - ето колко ще платят "орлите" за национал на Египет

  • 12 юли 2026 | 14:22
  • 13913
  • 10
Полуфиналите на Мондиал 2026 са нещо невиждано до момента

Полуфиналите на Мондиал 2026 са нещо невиждано до момента

  • 12 юли 2026 | 14:01
  • 10780
  • 10
Героят за Англия не се съгласи с оценката на Тухел

Героят за Англия не се съгласи с оценката на Тухел

  • 12 юли 2026 | 09:24
  • 20769
  • 6
Меси: Никога не съм играл срещу Англия, ще бъде специално

Меси: Никога не съм играл срещу Англия, ще бъде специално

  • 12 юли 2026 | 12:24
  • 12099
  • 85
Зверев мечтае за нов "Голям шлем", но и Синер иска втори пореден триумф на "свещената трева"

Зверев мечтае за нов "Голям шлем", но и Синер иска втори пореден триумф на "свещената трева"

  • 12 юли 2026 | 08:47
  • 12184
  • 6