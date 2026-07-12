Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Германия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Германия, която беше спечелена от Марк Маркес пред съотборниците в Тракхаус Априлия Ай Огура и Раул Фернандес:

Хорхе Мартин – 208 точки Ай Огура – 194 Марк Маркес – 190 Марко Бедзеки – 186 Фабио Ди Джанантонио – 184 Раул Фернандес – 159 Педро Акоста – 148 Франческо Баная – 143 Алекс Маркес – 87 Лука Марини – 79 Фермин Алдегер – 76 Енеа Бастианини – 76 Брад Биндър – 64 Фабио Куартараро – 55 Диого Морейра – 48 Франко Морбидели – 46 Йоан Зарко – 34 Жоан Мир – 26 Алекс Ринс – 26 Джак Милър – 19 Топрак Разгатлиоглу – 12 Маверик Винялес – 10 Икер Лекуона – 9 Аугусто Фернандес – 5 Кал Кръчлоу – 0 Йонас Фолгер – 0 Микеле Пиро – 0 Лоренцо Савадори – 0

Марк Маркес не допусна изненада и спечели нова победа в Гран При на Германия

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Снимки: Sportal.bg