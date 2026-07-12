Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Германия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Германия, която беше спечелена от Марк Маркес пред съотборниците в Тракхаус Априлия Ай Огура и Раул Фернандес:
Хорхе Мартин – 208 точки
Ай Огура – 194
Марк Маркес – 190
Марко Бедзеки – 186
Фабио Ди Джанантонио – 184
Раул Фернандес – 159
Педро Акоста – 148
Франческо Баная – 143
Алекс Маркес – 87
Лука Марини – 79
Фермин Алдегер – 76
Енеа Бастианини – 76
Брад Биндър – 64
Фабио Куартараро – 55
Диого Морейра – 48
Франко Морбидели – 46
Йоан Зарко – 34
Жоан Мир – 26
Алекс Ринс – 26
Джак Милър – 19
Топрак Разгатлиоглу – 12
Маверик Винялес – 10
Икер Лекуона – 9
Аугусто Фернандес – 5
Кал Кръчлоу – 0
Йонас Фолгер – 0
Микеле Пиро – 0
Лоренцо Савадори – 0
Марк Маркес не допусна изненада и спечели нова победа в Гран При на ГерманияДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg