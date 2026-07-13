Кейхил се гордее с "невероятната устойчивост" на Синер

След шокиращото си отпадане във втория кръг на Ролан Гарос през май, напрежението върху Яник Синер да се завърне към славата в турнирите от Големия шлем беше голямо. Той пристигна на Уимбълдън като поставен под номер едно и защитаващ титлата си шампион.

Лидерът в световната ранглиста не беше вдигал трофей от Шлема след победата си срещу Карлос Алкарас на същия турнир миналата година. В неделя обаче той си тръгна от Лондон с пета „мейджър“ титла, след като надделя в четири сета над Александър Зверев.

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След мача треньорите на Синер - Дарън Кейхил и Симоне Ваньоци, коментираха способността на своя възпитаник да се съвзема след трудни моменти.

„По пътя имаше няколко удара под кръста“, заяви Кейхил, разсъждавайки върху „невероятната“ кариера на Синер досега. „Тежки загуби. Мачболите срещу Карлос Алкарас предната година. Това, което му се случи на Ролан Гарос тази година. Но може би това, което ни кара да се гордеем най-много с него и с работата си с него, е начинът, по който той се завръща след тези моменти. Те не го сломяват за дълго.

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"Очевидно е, че е разочарован след такива моменти. Но още на следващия ден получаваме телефонно обаждане: „Добре, момчета, какво правим? Да се върнем на корта. Към какво се стремим? Какъв е планът? Къде отиваме? Какво трябва да направим, за да бъдем по-добри?“ Това е неговото отношение в тениса, а това е и неговото отношение в живота. Затова е толкова страхотно да се работи с него.

"Разговаряхме за неговата психическа устойчивост в тези моменти, за способността да се връща още по-голям, по-силен и по-бърз всеки път, когато преживее лош момент. На този финал му беше необходимо това, за да издържи мача, защото Зверев го подложи на сериозен тест. Той показа невероятна издръжливост. Ако нямате тези трудни моменти, може никога да не напреднете така, както той успя. Ние гледаме на това като на голям позитив в неговата личност.

Яник Синер: Няма по-добро място за тенис от “Уимбълдън”

Синер се стремеше да завърши кариерния си Голям шлем на Ролан Гарос, но загуби от Хуан Мануел Серундоло в пет сета под парещото слънце над Париж. 24-годишният италианец изпита физически затруднения в този мач във френската столица, но се справи добре с жегата в Лондон през изминалата седмица.

„Вероятно виждате по време на мачовете, че сега той напуска корта след няколко сета, отива да се преоблече, влиза в климатизираното помещение, сменя си тениската, дори и да не се налага“, каза Кейхил. „Той си изгражда рутина в по-топлите дни, за да е сигурен, че прави всичко възможно, за да може да играе на най-високото си ниво в тези супер, супер горещи дни. Вижте, той е червенокос, живее в Северна Италия, израснал е в снега и Алпите. Горещото време е малко по-различно за него, отколкото за повечето хора.

„Колкото повече време прекарва в жегата, толкова по-добър ще става в нея. Вече видяхме това тук. Мисля, че това беше един от най-горещите Уимбълдъни в историята. Той се справи невероятно добре. Може дори да направим някои промени в предсезонната подготовка, като гоним слънцето малко повече, за да го аклиматизираме по-добре към игра в такива условия. Той се справи изумително през тези две седмици.“

Синер благодари в социалните мрежи

В тежката битка срещу Зверев, Синер устоя на мощните удари на германеца и остана търпелив при ретурите, за да пробие решително сервиса на опонента си по веднъж в третия и четвъртия сет.

Кейхил остана впечатлен от нивото на мача и от представянето на Зверев, който вдигна първия си „мейджър“ трофей на Ролан Гарос миналия месец.

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„Наистина смятам, че това беше невероятно представяне и от двамата играчи, но особено от Яник, защото при Александър сме виждали проблясъци да се опитва да играе по този начин в предишни преки двубои“, каза Кейхил. „Първият сет в Маями, когато излезе, той нанасяше мощни удари от всеки форхенд, играеше наистина агресивно, сервираше много добре, имаше няколко шанса в началото на първия сет и в онзи мач. Знаехме, че е способен да го направи. Просто не знаехме колко дълго може да го прави.“

„Когато се опитваш да стигнеш до предела на възможностите си при определен удар, на Централния корт на Уимбълдън, на финал срещу Яник, той се справи невероятно. Почти спечели онзи втори сет. Ако продължи да играе на това ниво и с този стил, той вече е проблем, но ще бъде огромен проблем занапред.“

Сега Синер води на Зверев с 11-4 в преките им двубои в АТР Тура, като е спечелил последните 10 срещи помежду им.

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