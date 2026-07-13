Синер благодари в социалните мрежи

Петкратният шампион от Големия шлем Яник Синер (Италия) публикува съобщение в профила си в Instagram след спечелването на Уимбълдън.

На финала на турнира през 2026 г. италианецът победи номер три в света Александър Зверев с 6(7):7, 7:6(2), 6:3, 6:4.

Синер пречупи Зверев и отново е кралят на Уимбълдън

„Направихме го отново. Благодаря на всички за любовта и подкрепата“, написа Синър на в социалната мрежа.

Синер защити титлата си от Уимбълдън, след като финала миналата година той победи испанеца Карлос Алкарас (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).

Ето какво заработи Синер от втория си "Уимбълдън"

Това беше 30-ата титла в кариерата на Синер и шеста този сезон. И петте му предишни титли тази година бяха от Мастърс: Монте Карло, Мадрид, Рим, Индиън Уелс и Маями.

Ето какво заработи Синер от втория си "Уимбълдън"

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