Зверев за Синер: Той все още е най-добрият в света

Александър Зверев не успя да спечели дебютната си титла от Уимбълдън в неделя, когато отстъпи на Яник Синер в мача за трофея. Въпреки това германецът прие достойно поражението, признавайки, че просто е загубил от "най-добрия играч в света".

„Той (б.р. Синер) все още е най-добрият играч в света, наистина вярвам в това“, заяви Зверев. „Вярвам, че има може би трима души, които могат да го предизвикат. Всички ние трябва да работим за тази цел. Аз ще продължа да го правя. Големите турнири тепърва предстоят“, заяви той.

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Това беше пореден неуспех за Зверев срещу италианеца, който вече е побеждавал германеца десет пъти поред. Въпреки това 29-годишният тенисист бе окуражен от нивото, което показа на Централния корт.

„Чувствах, че играем на много, много сходно ниво, което е изключително високо“, сподели той. „Мисля, че и двамата играхме на изключително високо ниво в първите два сета.“

Първото участие на Зверев на финал на Уимбълдън дойде само месец, след като той вдигна дългоочакваната си първа титла от Големия шлем на Ролан Гарос. Тази победа отбеляза важен етап в кариерата на 29-годишния играч, който вече достигна два поредни финала в турнири от Шлема. По-важното е, че това затвърди позицията му на най-голямата заплаха за Синер и Карлос Алкарас – доминиращият дует в спорта през последните години.

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През по-голямата част от последните два сезона Синер и Алкарас контролираха най-големите турнири. Зверев обаче показа, че може да ги притисне до краен предел, след като принуди Алкарас да играе пет сета на полуфиналите на Откритото първенство на Австралия през януари, а сега затрудни Синер в четири сета на финала на Уимбълдън.

„Надявам се (да продължа), затова съм тук“, каза Зверев. „Тази година има напредък. Мисля, че притискам тези момчета. Не съм ги побеждавал тази година, но бих казал, че ги доведох до техните граници. Алкарас в Австралия, Яник (може би) тук. Въпреки че бяха четири сета, мисля, че бяха много оспорвани четири сета, които можеха да станат и пет.“

„Мисля, че това е целта. Затова работя върху играта си... Винаги съм бил номер три. Така че, ако се доближа до тях, ако мога да вляза в битката, да се състезавам и да печеля големите турнири заедно с тях, ще бъде страхотно.“

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Зверев вярва, че новият му, по-агресивен стил на игра му е помогнал да направи още една крачка напред през този сезон. След достигането си до финала на Уимбълдън, германецът изпревари Алкарас като новия номер 2 в света.

Въпреки че поражението в неделя не е това, което Зверев е искал, той вярва, че се движи в правилната посока.

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„Това е тенисът, който искам да играя, това е стилът на игра, който искам да практикувам“, каза Зверев. „Имаше мачове в началото на годината, в които се затруднявах малко повече с този стил, но бях последователен в прилагането му.“

„Колкото повече го правя, толкова по-добър ще ставам. Спечелих титла от Големия шлем за първи път в кариерата си в Париж. Стигнах до финала тук за първи път в кариерата си. Нещо трябва да работи. Все още не е перфектно, но мисля, че вървим в правилната посока“, заключи германецът.

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