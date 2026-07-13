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Ето какво заработи Синер от втория си "Уимбълдън"

  • 13 юли 2026 | 03:40
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Яник Синер за втора поредна година вдигна трофея от Уимбълдън. Този път той надви Александър Зверев на финала и си заработи чек на стойност от 4 829 544 евро (същата сума, която спечели и Линда Носкова при жените).

Тазгодишната награда на Синер е с 1 367 241 евро по-високат от тази, която той получи за триумфа си в третия за годината турнир от Големия шлем през миналия сезон. Това представлява значително увеличение, каквото не се наблюдава в останалите надпревари от Шлема.

Синер пречупи Зверев и отново е кралят на Уимбълдън
Синер пречупи Зверев и отново е кралят на Уимбълдън

Със спечелената сума Яник се изкачи до четвърто място във вечната ранглиста по приходи от наградни фондове, нареждайки се веднага след „Голямата тройка“. Общите му печалби вече възлизат на 70 350 291 долара. Александър Зверев е пети в същата класация с 68 774 177 долара.

Яник Синер: Няма по-добро място за тенис от “Уимбълдън”
Яник Синер: Няма по-добро място за тенис от “Уимбълдън”

Като финалист на Уимбълдън, Зверев прибира около два пъти по-ниска сума спрямо победителя в размер на 2 414 772 евро. Същата сума получи и вицешампионката на женския турнир Каролина Мухова.

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