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  3. Лудогорец III стартира в 11:00 часа

Лудогорец III стартира в 11:00 часа

  • 13 юли 2026 | 07:15
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Лудогорец III стартира в 11:00 часа

Днес в 11:00 часа, Лудогорец III (Разград) започва подготовката си за предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. 20 футболисти ще изведе треньора Христо Златински за първо занимание. Целият процес ще протича на клубната база. В хода му, отбора ще играе приятелски срещи. Ще участва и в най-силният международен турнир за U18 на Балканите.

Програмата за контролите:

22 юли: Лудогорец IIIЕтър II (Велико Търново)

30 юли – 3 август: Лудогорец III ще участва в международен турнир в град Фоча (Босна и Херцеговина)

8 август: Лудогорец IIIЧерноломец (Попово)

15 август: Лудогорец IIIАкадемик (Свищов)

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