Лудогорец III победи Черноломец

Лудогорец III (Разград) надигра у дома Черноломец (Попово) с 3:1. Срещата е от 33-ия кръг на Североизточната Трета лига. Заслужен успех за селекцията на Христо Златински, с оглед събитията на терена. Топката обаче спря първо мрежата на неговия отбор. Там я насочи Георги Колев в 7-ата минута. Домакините достигнаха до победния обрат след почивката. Мартин Станчев изравни, десетина минути след началото на втората част. След още десет, Илиан Гатински обърна резултата. Станчев се разписа за втори път в 80-ата минута.