Уточниха броят на отборите в Североизточната Трета лига

17 отбора ще участват в предстоящото първенство на Североизточната Трета лига – сезон 2026/2027 година. Групата завърши последната кампания с 16 тима. Първенецът тогава Черноморец (Балчик) в последствие се отказа от спечеленото място във Втора лига и ще продължи тук. Девня 2005 (Девня) и Септември (Драгоево) са новаците, дошли от областните групи съответно на Варна и Шумен. След пет поредни сезона обаче, сега Спартак 1918 II (Варна) се отказа от участие в Трета лига.

Участниците за сезон 2026/2027 година

Черноморец (Балчик), Лудогорец 1945 III (Разград), Септември 98 (Тервел), Волов-Шумен 2007 (Шумен), Черноломец 1919 (Попово), Бенковски (Исперих), Черно море II (Варна), Устрем Д (Дончево), Олимпик (Варна), Аксаково (Аксаково), Фратрия II (Варна), СФК Светкавица 2014 (Търговище), Ботев (Нови пазар), Доростол Силистра (Силистра), Рилци (кв.Рилци, Добрич), Девня 2005 (Девня) и Септември (Драгоево).

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