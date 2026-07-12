Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Крумовград
  3. Момчил Цветанов подсили Крумовград

Момчил Цветанов подсили Крумовград

  • 12 юли 2026 | 15:37
  • 1006
  • 1
Момчил Цветанов подсили Крумовград

ФК Крумовград привлече двукратния шампион на България и шесткратен носител на Купата - Момчил Цветанов

ФК Ямбол надви Крумовград
ФК Ямбол надви Крумовград

Бившият футболист на Крумовград отново облича екипа на златотърсачите, за да помогне на тима да се изкачи във Втора лига.

Цветанов, който е роден на 03 декември 1990г. в Плевен, има две титли на България 2010, 2011 и две купи 2008 и 2009 с отбора на Литекс, който го привлече от родния Спартак Плевен. Той остана в Ловеч до 2014 и напусна след 114 мача, 17 попадения и 18 асистенции.

След Литекс, Цветанов игра за кратко в Ботев Пловдив, след което бе част от отбора на ЦСКА, който взе купата на България през 2016 от трета дивизия. Той напусна "червените" същата година и между 2016 и 2018 игра последователно за Верея Стара Загора, полския Стал Миелец и Славия. С "белите" той спечели третата си Купа на България 2018.

Крумовград започна лятната си подготовка в Садово
Крумовград започна лятната си подготовка в Садово

Именно тази година вторият бараж за класирането в Трета лига на Крумовград бе на стадиона на Верея в Стара Загора и бе спечелен с 2:1 срещу Поморие, а първият бе в село Белозем срещу Хасково, и отново спечелен с 1:0.

Цветанов направи втория най-успешен период в кариерата си с екипа на Локомотив Пловдив между 2019 и 2021. Той вкара пет гола и направи десет асистенции в 85 мача за "смърфовете", с които спечели два пъти Купата (2019 и 2020).

След края на кариерата си в Локомотив, Цветанов игра един сезон в корейската Кей Лига и записа 20 мача и две асистенции за Гангуон. През 2022 Цветанов бе за кратко в гръцкото първенство с Анагениси, а през тази година той се завърна в България с Ботев Враца. За последния си отбор той записа 33 мача, гол и две асистенции. Цветанов има и седем двубоя с националния отбор на България, всеки един от тях през 2021.

Това е втори период в Крумовград, като през сезон 2023/2024 и 2024/2025, Чико записва 46 мача и реализира 1 гол за златотърсачите срещу ЦСКА с успеха с 1:0 в последния 30 кръг на сезон 2024/2025 с гола си от дузпа. Тогава Красен Георгиев от Варна бе главен рефер на срещата и сините спечелиха на Коматево с гола от дузпа на Момчил Цветанов.

През сезон 2025/2026, Чико игра в Хебър Пазарджик, като с тях записа 24 мача и отбеляза 3 попадения.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Ясни контролите на Септември (Тервел) за идната седмица

Ясни контролите на Септември (Тервел) за идната седмица

  • 12 юли 2026 | 15:21
  • 301
  • 0
Официално: Треньор от Бундеслигата пое Лудогорец

Официално: Треньор от Бундеслигата пое Лудогорец

  • 12 юли 2026 | 15:04
  • 14637
  • 31
Патрика: Победата на ЦСКА срещу Дери Сити беше малко пресолена манджа, нагарчаше

Патрика: Победата на ЦСКА срещу Дери Сити беше малко пресолена манджа, нагарчаше

  • 12 юли 2026 | 14:38
  • 1218
  • 2
Лудогорец договори играч от Световното - ето колко ще платят "орлите" за национал на Египет

Лудогорец договори играч от Световното - ето колко ще платят "орлите" за национал на Египет

  • 12 юли 2026 | 14:22
  • 13884
  • 10
Трансферът на Станич в Олимпиакос се бави заради агента му

Трансферът на Станич в Олимпиакос се бави заради агента му

  • 12 юли 2026 | 14:14
  • 1236
  • 2
Луканов: Излизаме срещу Левски с най-доброто

Луканов: Излизаме срещу Левски с най-доброто

  • 12 юли 2026 | 14:03
  • 1745
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Треньор от Бундеслигата пое Лудогорец

Официално: Треньор от Бундеслигата пое Лудогорец

  • 12 юли 2026 | 15:04
  • 14637
  • 31
Лудогорец договори играч от Световното - ето колко ще платят "орлите" за национал на Египет

Лудогорец договори играч от Световното - ето колко ще платят "орлите" за национал на Египет

  • 12 юли 2026 | 14:22
  • 13884
  • 10
Полуфиналите на Мондиал 2026 са нещо невиждано до момента

Полуфиналите на Мондиал 2026 са нещо невиждано до момента

  • 12 юли 2026 | 14:01
  • 10759
  • 10
Героят за Англия не се съгласи с оценката на Тухел

Героят за Англия не се съгласи с оценката на Тухел

  • 12 юли 2026 | 09:24
  • 20758
  • 6
Меси: Никога не съм играл срещу Англия, ще бъде специално

Меси: Никога не съм играл срещу Англия, ще бъде специално

  • 12 юли 2026 | 12:24
  • 12084
  • 85
Зверев мечтае за нов "Голям шлем", но и Синер иска втори пореден триумф на "свещената трева"

Зверев мечтае за нов "Голям шлем", но и Синер иска втори пореден триумф на "свещената трева"

  • 12 юли 2026 | 08:47
  • 12174
  • 6