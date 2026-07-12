Момчил Цветанов подсили Крумовград

ФК Крумовград привлече двукратния шампион на България и шесткратен носител на Купата - Момчил Цветанов

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Бившият футболист на Крумовград отново облича екипа на златотърсачите, за да помогне на тима да се изкачи във Втора лига.

Цветанов, който е роден на 03 декември 1990г. в Плевен, има две титли на България 2010, 2011 и две купи 2008 и 2009 с отбора на Литекс, който го привлече от родния Спартак Плевен. Той остана в Ловеч до 2014 и напусна след 114 мача, 17 попадения и 18 асистенции.

След Литекс, Цветанов игра за кратко в Ботев Пловдив, след което бе част от отбора на ЦСКА, който взе купата на България през 2016 от трета дивизия. Той напусна "червените" същата година и между 2016 и 2018 игра последователно за Верея Стара Загора, полския Стал Миелец и Славия. С "белите" той спечели третата си Купа на България 2018.

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Именно тази година вторият бараж за класирането в Трета лига на Крумовград бе на стадиона на Верея в Стара Загора и бе спечелен с 2:1 срещу Поморие, а първият бе в село Белозем срещу Хасково, и отново спечелен с 1:0.

Цветанов направи втория най-успешен период в кариерата си с екипа на Локомотив Пловдив между 2019 и 2021. Той вкара пет гола и направи десет асистенции в 85 мача за "смърфовете", с които спечели два пъти Купата (2019 и 2020).

След края на кариерата си в Локомотив, Цветанов игра един сезон в корейската Кей Лига и записа 20 мача и две асистенции за Гангуон. През 2022 Цветанов бе за кратко в гръцкото първенство с Анагениси, а през тази година той се завърна в България с Ботев Враца. За последния си отбор той записа 33 мача, гол и две асистенции. Цветанов има и седем двубоя с националния отбор на България, всеки един от тях през 2021.

Това е втори период в Крумовград, като през сезон 2023/2024 и 2024/2025, Чико записва 46 мача и реализира 1 гол за златотърсачите срещу ЦСКА с успеха с 1:0 в последния 30 кръг на сезон 2024/2025 с гола си от дузпа. Тогава Красен Георгиев от Варна бе главен рефер на срещата и сините спечелиха на Коматево с гола от дузпа на Момчил Цветанов.

През сезон 2025/2026, Чико игра в Хебър Пазарджик, като с тях записа 24 мача и отбеляза 3 попадения.

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