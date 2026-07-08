Ясно е кога ще теглят жребия за Югоизточната Трета лига

На 22 юли, отборите от Югоизточната Трета лига ще научат първия си съперник в предстоящото първенство – сезон 2026/2-27 година. В този ден в Зоналния съвет на БФК Пловдив ще бъде изтеглен жребия за предстоящия шампионат, който ще стартира на 8 август тази година. В идната кампания ще се конкурират 18 отбора.

Участниците

Марица 1921 (Пловдив), Нефтохимик 1962 (Бургас), ФК Ямбол 1915 (Ямбол), Левски (Карлово), Марица (Милево), Спартак 1947 (Пловдив), Созопол (Созопол), ОФК Хасково (Хасково), Загорец (Нова Загора), Розова долина (Казанлък), Гигант (Съединение), Родопа Смолян (Смолян), Атлетик (Куклен), Секирово (кв.Секирово, Раковски), Димитровград 1947 (Димитровград), Локомотив 1926 II (Пловдив), новаците – Крумовград (Крумовград) и Ботев II (Пловдив).

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