Англия и Норвегия водени от Кейн и Холанд пристигнаха за голямата битка

Броени минути ни делят от титаничната битка между Норвегия и Англия, а камерите пред "Хард Рок Стейдиъм" в Маями Гардънс, Флорида вече хванаха големите звезди на Англия и Норвегия да влизат в спортното съоръжение.

Норвегия 0:0 Англия, начало на мача (гледайте на живо)

Очаквано, както Стале Солбакен, така и Томас Тухел пристигнаха с най-големите си звезди. Още от първата минута за "викингите" ще стартират Холанд, Йодегор, Шелдрюп и Сьорлот, а за "трите лъва" на "зеления килим" ще стъпят Кейн, Райс, Мадуеке, Белингам и Гордън.

Двубоят стартира в полунощ българско време на идния 12-ти юни (неделя).

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