Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

МОНДИАЛ 2026, НОРВЕГИЯ - АНГЛИЯ
  1. Световно първенство
  2. Норвегия
  3. Англия и Норвегия водени от Кейн и Холанд пристигнаха за голямата битка

Англия и Норвегия водени от Кейн и Холанд пристигнаха за голямата битка

  • 11 юли 2026 | 23:20
  • 202
  • 0

Броени минути ни делят от титаничната битка между Норвегия и Англия, а камерите пред "Хард Рок Стейдиъм" в Маями Гардънс, Флорида вече хванаха големите звезди на Англия и Норвегия да влизат в спортното съоръжение.

Норвегия 0:0 Англия, начало на мача (гледайте на живо)
Норвегия 0:0 Англия, начало на мача (гледайте на живо)

Очаквано, както Стале Солбакен, така и Томас Тухел пристигнаха с най-големите си звезди. Още от първата минута за "викингите" ще стартират Холанд, Йодегор, Шелдрюп и Сьорлот, а за "трите лъва" на "зеления килим" ще стъпят Кейн, Райс, Мадуеке, Белингам и Гордън.

Двубоят стартира в полунощ българско време на идния 12-ти юни (неделя).

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Този, както всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Холанд вдъхнови младите родители в Перу! Над 500 новородени бяха кръстени на норвежеца

Холанд вдъхнови младите родители в Перу! Над 500 новородени бяха кръстени на норвежеца

  • 11 юли 2026 | 21:21
  • 1432
  • 5
Ромеро отговори на Куртоа

Ромеро отговори на Куртоа

  • 11 юли 2026 | 20:43
  • 3367
  • 4
Четвъртфиналът на Англия може да донесе на британската икономика половин милиард лири

Четвъртфиналът на Англия може да донесе на британската икономика половин милиард лири

  • 11 юли 2026 | 19:50
  • 814
  • 1
Президентът на Франция ще бъде в Ню Йорк, ако "петлите" стигнат до финала

Президентът на Франция ще бъде в Ню Йорк, ако "петлите" стигнат до финала

  • 11 юли 2026 | 19:22
  • 360
  • 0
Германската футболна федерация обяви, че е постигнала съгласие с Юрген Клоп

Германската футболна федерация обяви, че е постигнала съгласие с Юрген Клоп

  • 11 юли 2026 | 18:16
  • 1823
  • 2
Почина бившият собственик на Челси Кен Бейтс

Почина бившият собственик на Челси Кен Бейтс

  • 11 юли 2026 | 18:02
  • 1767
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Норвегия 0:0 Англия, начало на мача (гледайте на живо)

Норвегия 0:0 Англия, начало на мача (гледайте на живо)

  • 12 юли 2026 | 00:32
  • 7510
  • 25
България поведе, но загуби от Франция и е пред раздяла с Лигата на нациите

България поведе, но загуби от Франция и е пред раздяла с Лигата на нациите

  • 11 юли 2026 | 19:22
  • 22195
  • 114
Шок: почина национал на Южна Африка, представял тима на Мондиал 2026

Шок: почина национал на Южна Африка, представял тима на Мондиал 2026

  • 11 юли 2026 | 16:06
  • 45333
  • 34
Носкова триумфира на "Уимбълдън"

Носкова триумфира на "Уимбълдън"

  • 11 юли 2026 | 20:41
  • 11665
  • 17
Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

  • 11 юли 2026 | 12:25
  • 13546
  • 36
Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

  • 11 юли 2026 | 12:02
  • 6868
  • 32