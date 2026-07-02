Черно море не можа да надвие Локомотив (ГО)

Черно море завърши 0:0 с Локомотив (Горна Оряховица) във втората си контрола по време на подготовката си за новия сезон. Срещата се игра на стадион „Ангел Кънчев“ в Трявна, където „моряците“ са на лагер. В срещата наставникът на Черно море Илиан Илиев използва два различни състава в двете полувремена на мача.

Двубоят започна с натиск на Черно море, но първата ситуация в срещата бе пред вратата на Антоан Манасиев. Нападателят на Локомотив Жулиян Иванов се озова на добра позиция и отправи силен удар от границата на наказателното поле, като топката премина много близо до горния десен ъгъл на вратата на първодивизионния тим.

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Последваха силни минути за „моряците“, които пресираха съперника и създадоха няколко последователно опасности, но не успяха да ги завършат по най-добрия начин.

В 18-ата минута Берк Бейхан намери Селсо Сидни, който се освободи от бранител и стреля, но покрай гредата. В 21-вата минута Хорхе Падиля не успя да довкара топката във вратата след силен удар на Селсо Сидни и колеблива намеса на стража на горнооряховския тим. В 33-тата минута Иван Аврамов от Локомотив (Горна Оряховица) изпълни пряк свободен удар в близост до наказателното поле и топката премина опасно близо до страничната греда.

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В 55-ата минута Черно море можеше да открие резултата. Николай Костадинов направи двойно подаване с Давид Телеш и се озова на стрелкова позиция, но ударът му бе избит от вратаря на Локомотив. В 59-ата Давид Телеш отправи опасен изстрел от пряк-свободен удар, но топката премина над напречната греда. В 60-ата минута на двубоя заваля силен дъжд и задуха ураганен вятър, които затрудниха действията на двата тима. В крайна сметка срещата на тежкия терен в Трявна бе прекратен в 85-ата минута при резултат 0:0.

Досега по време на подготовката си Черно море изигра две проверки, като в първата записа победа с 1:0 срещу Янтра (Габрово).

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