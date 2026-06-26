Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Горна Оряховица)
  3. Локо (ГО) привлече хлаф с опит в Шотландия

Локо (ГО) привлече хлаф с опит в Шотландия

  • 26 юни 2026 | 11:54
  • 428
  • 0
Локо (ГО) привлече хлаф с опит в Шотландия

ФК Локомотив Горна Оряховица официално привлече опитния полузащитник Спас Георгиев. В своята професионална кариера той е защитавал цветовете на Славия, Монтана, Добруджа, Дунав (Русе), Ботев (Враца), ЦСКА1948, Берое, Септември, Пирин, Спортист (Своге) както и на шотландските Ливингстън и Албиън Роувърс.

"Със своя богат опит, лидерски качества и универсалност в халфовата линия, Спас ще внесе класа, стабилност и увереност в състава на „железничарите“ през новия сезон. Пожелаваме му здраве, много успехи, незабравими моменти и много победи с черно-бялата фланелка", написаха от клуба.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

С гол в края Ботев (Пловдив) пречупи Арда в контрола

С гол в края Ботев (Пловдив) пречупи Арда в контрола

  • 26 юни 2026 | 11:55
  • 11775
  • 1
Спартак (Плевен) се раздели с трима

Спартак (Плевен) се раздели с трима

  • 26 юни 2026 | 11:02
  • 606
  • 0
Трансферна цел на Левски не започна подготовка с Динамо

Трансферна цел на Левски не започна подготовка с Динамо

  • 26 юни 2026 | 10:43
  • 5891
  • 3
Левски няма да привлича повече млади българи за новото правило

Левски няма да привлича повече млади българи за новото правило

  • 26 юни 2026 | 10:00
  • 1362
  • 0
Левски не се е отказал от нападател

Левски не се е отказал от нападател

  • 26 юни 2026 | 09:46
  • 2598
  • 0
Спартак (Варна) иска бранител на Гьозтепе

Спартак (Варна) иска бранител на Гьозтепе

  • 26 юни 2026 | 09:30
  • 1954
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

С гол в края Ботев (Пловдив) пречупи Арда в контрола

С гол в края Ботев (Пловдив) пречупи Арда в контрола

  • 26 юни 2026 | 11:55
  • 11775
  • 1
Еквадор си заслужи грандиозен успех над Германия и прескочи групата

Еквадор си заслужи грандиозен успех над Германия и прескочи групата

  • 26 юни 2026 | 00:56
  • 61979
  • 100
Нидерландия наказа Тунис и грабна първото място, но идва тежък съперник

Нидерландия наказа Тунис и грабна първото място, но идва тежък съперник

  • 26 юни 2026 | 03:53
  • 44843
  • 24
Освободени от напрежението, Турция и САЩ сътвориха голов спектакъл

Освободени от напрежението, Турция и САЩ сътвориха голов спектакъл

  • 26 юни 2026 | 07:02
  • 41371
  • 39
Парагвай и Австралия си стиснаха ръцете за резултат, който устройва и двата отбора

Парагвай и Австралия си стиснаха ръцете за резултат, който устройва и двата отбора

  • 26 юни 2026 | 06:58
  • 13695
  • 4
Биткаджийско равенство свърши работа на Япония и Швеция

Биткаджийско равенство свърши работа на Япония и Швеция

  • 26 юни 2026 | 03:59
  • 20471
  • 5