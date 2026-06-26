Локо (ГО) привлече хлаф с опит в Шотландия

ФК Локомотив Горна Оряховица официално привлече опитния полузащитник Спас Георгиев. В своята професионална кариера той е защитавал цветовете на Славия, Монтана, Добруджа, Дунав (Русе), Ботев (Враца), ЦСКА1948, Берое, Септември, Пирин, Спортист (Своге) както и на шотландските Ливингстън и Албиън Роувърс.

"Със своя богат опит, лидерски качества и универсалност в халфовата линия, Спас ще внесе класа, стабилност и увереност в състава на „железничарите“ през новия сезон. Пожелаваме му здраве, много успехи, незабравими моменти и много победи с черно-бялата фланелка", написаха от клуба.

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