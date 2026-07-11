Маверик Винялес сравни сегашната си драма с КТМ със скандалния му развод с Ямаха

Маверик Винялес направи паралел между настоящия си спор за договор с КТМ и разрива в предишните му отношения с Ямаха, твърдейки, че отборите в MotoGP многократно са го тласкали до ръба.

Десеткратният победител в кралския клас не крие разочарованието си от начина, по който КТМ се справя с договорната му ситуация, като публично хвърли отговорността върху австрийския производител за застрашаването на бъдещето му в шампионата. Преди Гран При на Германия този уикенд Винялес заяви, че е подписал удължаване на договора си за 2027 година, само за да му бъде съобщено, че сделката вече не е валидна. Говорейки след петъчните тренировки на „Заксенринг“, испанецът каза, че последният епизод му е припомнил бурната му раздяла с Ямаха преди пет години.

Винялес е „прегорял“ и поставя под въпрос бъдещето си в MotoGP след спор с КТМ

Винялес беше уволнен от Ямаха по средата на онзи сезон, след като се твърдеше, че се е опитал да повреди двигателя на мотоциклета си по време на Гран При на Щирия. Той вече се беше договорил да напусне отбора година преди изтичането на договора си, още преди скандалния инцидент на „Ред Бул Ринг“.

„Това, което казах в четвъртък, е истината за ситуацията и случилото се. Това е истината и не искам да я крия, защото е същото, както се случи в Ямаха. Много хора започват да говорят, че имам психически проблеми. Не, нямам нищо такова.



„Проблемът е в отборите, които ме тласкат до абсолютния предел с нещата, с решенията. Те знаят много добре, че ако усетя, че отборът дава максимума за мен, аз ще дам хиляда процента за отбора.



„Но в момента, в който ме оставят настрана, за мен всичко свършва. Трябва да чувствам, че съм ценен за проекта и за отбора. Затова винаги съм казвал, че съм много щастлив с инженерите, защото те ми дават стойността, от която се нуждая.



„Както казах, подписах договор, който беше много лош за моята увереност, дори за бъдещето. Беше много лошо да се вземат такива или различни решения. Но аз вярвам в инженерите. Вярвам в проекта“, заяви той.

От КТМ подчертават, че искат да изчакат Винялес да се възстанови от контузията на рамото си, за да оценят истинското му ниво на представяне в MotoGP. Спортният директор на марката, Пит Байрер, също се появи по телевизията по време на петъчната тренировка на „Заксенринг“, настоявайки, че преговорите са спрели едва след като е научил, че наличното място е в сателитния отбор, а не в заводския.

Байрер също така остави вратата отворена за Винялес да продължи в сателитния тим на КТМ догодина, в зависимост от възстановяването му. Винялес обаче заяви, че не очаква да остане на стартовата решетка догодина и каза, че непосредственият му фокус е да се върне към пълна физическа форма и да преоткрие темпото си след лятната почивка.

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„Не знам дали вратата все още е отворена, или не. Това ще видим - каза Винялес. - Но от моя гледна точка е трудно да се каже нещо. След всичко, което се случи, е трудно да се намери светлина, за да продължим с това.



„Но това, което наистина бих искал да направя, е да забравя всичко това, да се опитам да бъда позитивен и да се завърна силен след лятото. Така че за мен лятото е моментът, в който се завръщам, освобождавам се и се опитвам да дам най-доброто от себе си. Затова трябва да продължа да настоявам, за да се върна там, където мога да бъда.



„Очевидно всяка писта има различни трудности, като „Муджело“ беше много тежко. Все още не бях готов. В „Ассен“, само в два завоя, губех 0,6 секунди при две смени на посоката. Така че все още имам път да извървя. Но мисля, че съм в добра посока.



„За бъдещето нямам никаква представа. Наистина нямам представа. В момента разбирам, че догодина ще си бъда у дома. Но във всеки случай ще дам максимума от себе си през тази последна, втора част от сезона“, завърши испанецът.

Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages