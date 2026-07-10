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Винялес е „прегорял“ и поставя под въпрос бъдещето си в MotoGP след спор с КТМ

  • 10 юли 2026 | 11:13
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Маверик Винялес заяви, че се чувства „прегорял“ и се съмнява, че ще продължи кариерата си в MotoGP, след като разкри за спор относно договора си с КТМ.

Пилотът на Tech3 КТМ говори на пистата „Заксенринг“ в четвъртък – мястото, където миналата година получи контузии в рамото, от които все още се опитва да се възстанови напълно.

Отношенията на Винялес с КТМ относно място за сезон 2027 стават все по-обтегнати. Преди време испанецът твърдеше, че е предвиден за заводския отбор, но тази възможност официално отпадна, когато КТМ обяви Алекс Маркес и Фабио Ди Джанантонио за следващия сезон.

Алекс Маркес подписа с КТМ, Фабио Ди Джанантонио също преминава в тима
Алекс Маркес подписа с КТМ, Фабио Ди Джанантонио също преминава в тима

Местата в Tech3 КТМ все още не са потвърдени, но се очаква едното да бъде заето от Лука Марини, а за другото се борят Сена Аджиъс и Мануел Гонсалес. По време на изказването си в Германия Винялес разкри, че вече не води преговори с КТМ.

„Не, вече не. Мисля, че миналата седмица бяха последните разговори. След това не съм говорил повече“, каза той.

Въпреки че няколко сателитни отбора все още не са финализирали съставите си за 2027 година, Винялес намекна, че вече не очаква да бъде на стартовата решетка в MotoGP.

„Не знам. Мисля, че в мотоциклетните състезания направих всичко, което можех. Може да има добри възможности, а може и да няма, не знам. Дори не ги търся… в момента не търся нищо. Търся само една голяма ваканция“, заяви бившият победител в състезания със Сузуки, Ямаха и Априлия.

След това Винялес заяви, че е подписал „договор“ с КТМ, само за да му бъде казано, че той не е валиден.

„Работата е там, че след Монтмело [в средата на май] от КТМ ми казаха… всъщност не, научих от медиите, че Ди Джанантонио ще отиде, в този случай, на моето място [в заводския отбор], така да се каже.

„Така че аз говорих с КТМ, а след това, когато пристигнах в Муджело, те ми изпратиха договор… по имейл. Подписах го. И добре, не беше наистина изгоден, но във всеки случай исках да се състезавам.

„Наистина вярвам в инженерите на КТМ. Затова, дори и да беше в мой ущърб, го подписах. А две седмици по-късно казаха, че това е напълно невалидно.

„След това какво можеш да очакваш? Искам да кажа, не искам да оставам тук. Това не беше никак сериозно от тяхна страна“, обясни испанецът.

Винялес предположи, че бъдещето му може да включва събития като „8-те часа на Сузука“, в което Джак Милър участва миналия уикенд.

„Обичам да се състезавам, обичам да карам мотокрос, бих искал в бъдеще да участвам в различни състезания. Гледах Джак на „Сузука“ и мисля, че това е наистина забавно. Така че бих искал да направя нещо различно. Мисля, че в този свят, в момента, съм прегорял. Така че не мисля, че ще продължа“, каза Винялес.

Падна и последната пречка пред договора на Бастианини с Тракхаус
Падна и последната пречка пред договора на Бастианини с Тракхаус

Съотборникът му Енеа Бастианини, за когото се смята, че подобно на Винялес е имал клауза в договора си с КТМ за сезон 2027 до края на юни, се очаква да подпише с Тракхаус Априлия.

Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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