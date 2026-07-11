Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. КТМ и Ред Бул продължават партньорството си в MotoGP

КТМ и Ред Бул продължават партньорството си в MotoGP

  • 11 юли 2026 | 10:04
  • 68
  • 0

Заводският отбор на КТМ в MotoGP ще продължи да бъде подкрепян от Ред Бул, след като двете австрийски компании се споразумяха за ново удължаване на договора си.

Продължителността на подновяването не беше обявена, но според него мотоциклетите RC16 ще „носят с гордост известното лого и цветове на Ред Бул“ за началото на новата ера с 850-кубикови двигатели и гуми Пирели. Ред Бул е основен спонсор на КТМ още от дебюта на производителя в кралския клас през 2017 година.

През следващия сезон ще видим изцяло нов състав в заводския отбор на КТМ, като Алекс Маркес и Фабио Ди Джанантонио ще заменят Педро Акоста и Брад Биндър.

Алекс Маркес подписа с КТМ, Фабио Ди Джанантонио също преминава в тима
Алекс Маркес подписа с КТМ, Фабио Ди Джанантонио също преминава в тима

„Ред Бул и КТМ просто си подхождат - заяви директорът на КТМ Моторспорт Пит Байер. - Това е страхотно партньорство от толкова дълго време и е много повече от просто цветовете на мотоциклетите.

„Ред Бул ни подкрепя по много начини, както на пистата, така и зад кулисите. Това е важно сътрудничество и всички ние във фабриката сме много щастливи, че можем да продължим да представяме това австрийско „шоу“ в нашите състезания и особено в MotoGP.

„Искаме да благодарим на всички замесени, за да продължи тази история. Все още имаме много за постигане заедно“, каза още той.

Въпреки това, остава да се види дали подкрепата на Ред Бул ще се разпростре и върху сателитния отбор на КТМ – Tech3, за сезон 2027. Собственикът на Tech33, Гюнтер Щайнер, потвърди, че пилотите за следващата година също ще имат договори с отбора, а не с КТМ.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP

  • 11 юли 2026 | 08:21
  • 5513
  • 0
Любо Руйков записа 7-о време в британската Формула 4

Любо Руйков записа 7-о време в британската Формула 4

  • 10 юли 2026 | 19:18
  • 2432
  • 0
Защо по-малките отбори не могат да следват агресивния план за развитие на Ферари

Защо по-малките отбори не могат да следват агресивния план за развитие на Ферари

  • 10 юли 2026 | 17:42
  • 1951
  • 0
Марк Маркес над всички в оспорваната официална тренировка в Германия

Марк Маркес над всички в оспорваната официална тренировка в Германия

  • 10 юли 2026 | 17:08
  • 2416
  • 0
Куартараро потвърди, че бъдещето му в MotoGP ще бъде обявено „не след дълго“

Куартараро потвърди, че бъдещето му в MotoGP ще бъде обявено „не след дълго“

  • 10 юли 2026 | 14:46
  • 661
  • 0
Звезда на Макларън поиска да бъде „уволнен“ от Формула 1

Звезда на Макларън поиска да бъде „уволнен“ от Формула 1

  • 10 юли 2026 | 14:11
  • 10924
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Златната супер резерва на испанците дори не си мислеше, че ще е на мондиала

Златната супер резерва на испанците дори не си мислеше, че ще е на мондиала

  • 11 юли 2026 | 08:55
  • 5938
  • 5
Дежа вю: Испания срази Белгия след нов късен гол на познат герой

Дежа вю: Испания срази Белгия след нов късен гол на познат герой

  • 10 юли 2026 | 23:59
  • 76557
  • 568
България излиза срещу Франция в битка за оцеляване в Лигата на нациите

България излиза срещу Франция в битка за оцеляване в Лигата на нациите

  • 11 юли 2026 | 07:14
  • 5738
  • 7
Изкуствени терени, треньорска революция и приходи от хазарт: Как Норвегия създаде своите момчета, които плениха света

Изкуствени терени, треньорска революция и приходи от хазарт: Как Норвегия създаде своите момчета, които плениха света

  • 11 юли 2026 | 09:25
  • 2462
  • 0
"Златното поколение" на Белгия си отиде без приказно сбогуване

"Златното поколение" на Белгия си отиде без приказно сбогуване

  • 11 юли 2026 | 08:20
  • 3475
  • 3
Нека оставим Новак малко на мира... Тази пенсия така или иначе няма да е скоро!

Нека оставим Новак малко на мира... Тази пенсия така или иначе няма да е скоро!

  • 11 юли 2026 | 08:25
  • 5898
  • 3