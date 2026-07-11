КТМ и Ред Бул продължават партньорството си в MotoGP

Заводският отбор на КТМ в MotoGP ще продължи да бъде подкрепян от Ред Бул, след като двете австрийски компании се споразумяха за ново удължаване на договора си.

Продължителността на подновяването не беше обявена, но според него мотоциклетите RC16 ще „носят с гордост известното лого и цветове на Ред Бул“ за началото на новата ера с 850-кубикови двигатели и гуми Пирели. Ред Бул е основен спонсор на КТМ още от дебюта на производителя в кралския клас през 2017 година.

През следващия сезон ще видим изцяло нов състав в заводския отбор на КТМ, като Алекс Маркес и Фабио Ди Джанантонио ще заменят Педро Акоста и Брад Биндър.

Алекс Маркес подписа с КТМ, Фабио Ди Джанантонио също преминава в тима

„Ред Бул и КТМ просто си подхождат - заяви директорът на КТМ Моторспорт Пит Байер. - Това е страхотно партньорство от толкова дълго време и е много повече от просто цветовете на мотоциклетите.



„Ред Бул ни подкрепя по много начини, както на пистата, така и зад кулисите. Това е важно сътрудничество и всички ние във фабриката сме много щастливи, че можем да продължим да представяме това австрийско „шоу“ в нашите състезания и особено в MotoGP.



„Искаме да благодарим на всички замесени, за да продължи тази история. Все още имаме много за постигане заедно“, каза още той.

Въпреки това, остава да се види дали подкрепата на Ред Бул ще се разпростре и върху сателитния отбор на КТМ – Tech3, за сезон 2027. Собственикът на Tech33, Гюнтер Щайнер, потвърди, че пилотите за следващата година също ще имат договори с отбора, а не с КТМ.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages