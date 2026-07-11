Фернандо Алонсо все още няма представа какво ще прави след края на кариерата си във Формула 1

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо призна, че „няма представа“ какво ще прави, след като в крайна сметка сложи край на състезателната си кариера, докато интригата около бъдещето му продължава да расте.

Испанецът последователно заявява, че ще вземе решение за бъдещето си в световния шампионат около лятната пауза. Той обаче отхвърли твърденията, че решението му е свързано с предстоящия пакет с подобрения на Астън Мартин, който се очаква за последното състезание преди ваканцията в Унгария.

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На фона на настоящите проблеми на Астън Мартин и добре известното недоволство на Алонсо от новото поколение болиди във Формула 1, се засилиха спекулациите, че това може да е последната му година в шампионата. Самият той подхрани тези слухове, когато миналия месец заяви, че Гран При на Барселона ще бъде последното му участие на тази писта.

Независимо кога ще сложи край на кариерата си във Формула 1, 44-годишният пилот казва, че не е правил никакви планове за следващата стъпка. На въпрос дали знае какво би правил, ако не е във Формула 1, той отговори лаконично: „Не, нямам представа.“

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По време на същата медийна изява на „Силвърстоун“, Алонсо беше попитан конкретно за поклонническия маршрут Камино де Сантяго, който преминава през родния му град Овиедо. Той беше отворен към идеята, но не и преди новороденият му син да порасне.

„Иска ми се да го направя един ден, но няма да е веднага след оттеглянето ми - каза той. - Особено сега, когато синът ми е на три месеца, не мога да си представя да ходя три седмици из Испания с него. Така че ще трябва да изчакам няколко години.“

Алонсо намекна, че целта му е да остане в моторните спортове, било то в друга дисциплина или в роля извън пистата в отбор от Формула 1.

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„Определено имам някои предизвикателства пред себе си. Повечето от тях са свързани с моторните спортове. Искам да спечеля Дакар, казвал съм го много пъти“, заяви той.



„Може би ще искам да спечеля и други неща. Искам отново да се предизвикам в състезанията за издръжливост, особено ако Макс [Верстапен] също реши да го направи един ден. Когато спра да се състезавам, казах, че бих искал да продължа с този отбор в различна роля, да се опитам да помогна.



„Във Формула 1 съм от 26 години и мисля, че мога да помогна на отбора. Вероятно съм вторият или третият най-опитен човек в тима в момента. Мисля, че има неща, които могат да бъдат полезни за отбора, и предпочитам да използвам този опит, вместо да стоя вкъщи и да гледам по телевизията“, добави испанецът.

Подвизите на Алонсо извън Формула 1 по време на прекъсването му в края на миналото десетилетие го превърнаха в световен шампион за издръжливост през 2018-19 г. и двукратен победител в „24-те часа на Льо Ман“ с Тойота през 2018 и 2019 г., както и победител в „24-те часа на Дайтона“ с Кадилак през 2019 г. Испанецът също така има три участия в „Индианаполис 500“ и едно в рали „Дакар“ през 2020 г.

Победителят в 32 Гран При надпревари също така намекна за завръщане в състезанията със спортни автомобили, но смята, че оставането в Астън Мартин е най-вероятният сценарий. В момента Астън Мартин се състезава както в Световния шампионат за издръжливост (WEC), така и в IMSA с хиперколата „Валкирия“.

Бъдещето на Алонсо е и един от ключовите фокуси на пазара на пилоти във Формула 1 за този сезон, тъй като ако той реши да се оттегли, ще остави свободно място в Астън Мартин до Ланс Строл. От своя страна, отборът на Астън Мартин е нетърпелив Алонсо да остане на пилотското място и за 2027 г., като шефът на тима Ейдриън Нюи заяви, че се надява пакетът с подобрения за Унгария да го убеди да остане и за следващата година.

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Снимки: Gettyimages