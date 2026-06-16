Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ланс Строл остава оптимист за бъдещето на Астън Мартин във Формула 1

Ланс Строл остава оптимист за бъдещето на Астън Мартин във Формула 1

  • 16 юни 2026 | 15:23
  • 315
  • 0

Ланс Строл заяви след отпадането си от Гран При на Барселона, че остава оптимист за бъдещето на Астън Мартин във Формула 1, въпреки много трудното начало на сезон 2026 за екипа от Силвърстоун.

От началото на годината британският тим има спечелена само една единствена точка, дошла след хаоса в Монако, който позволи на Фернандо Алонсо да се класира десети. В същото време най-доброто класиране на неговия съотборник Строл е 15-то място от домашния му старт в Монреал, като канадецът има и цели четири отпадания на своята сметка, от които по-голямата част се дължат на повреди в колата му.

След четвъртото си отпадане за сезона в Барселона в неделя Строл говори пред медиите и каза, че в Астън Мартин са готови за още поне две трудни състезания в Австрия и Великобритания. Отборът обаче гледа напред към стартовете в Белгия и Унгария, когато се очакват сериозни промени по AMR26, включително и по задвижващата система на Хонда.

На Фернандо Алонсо му омръзна да говори за проблемите на Астън Мартин
На Фернандо Алонсо му омръзна да говори за проблемите на Астън Мартин

„Това е ситуацията за нас в момента. Просто чакаме подобренията за нашата кола. Предстоят още трудни състезания. Трябва да бъдем търпеливи и да изчакаме надпреварите в Белгия и Унгария, когато колата ни ще бъде обновена“, каза Строл след състезанието в Барселона.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Монтоя прогнозира наказания за Мерцедес по-късно през сезона

Монтоя прогнозира наказания за Мерцедес по-късно през сезона

  • 16 юни 2026 | 15:07
  • 509
  • 1
Хамилтън е 6-ят пилот с победи за двата най-успешни отбора във Формула 1

Хамилтън е 6-ят пилот с победи за двата най-успешни отбора във Формула 1

  • 16 юни 2026 | 14:40
  • 1218
  • 0
Исак Хаджар: Трябва да подобрим стартовете

Исак Хаджар: Трябва да подобрим стартовете

  • 16 юни 2026 | 14:06
  • 591
  • 0
Васьор не смята, че Ферари са фаворити за титлите, въпреки доминацията в Барселона

Васьор не смята, че Ферари са фаворити за титлите, въпреки доминацията в Барселона

  • 16 юни 2026 | 13:45
  • 1490
  • 0
Никола Цолов след отнетия подиум: За да блестиш по-ярко, трябва да гориш повече

Никола Цолов след отнетия подиум: За да блестиш по-ярко, трябва да гориш повече

  • 16 юни 2026 | 13:09
  • 6670
  • 10
Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP

  • 16 юни 2026 | 08:16
  • 1420
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Коварни съперници дебнат Левски на старта в ШЛ

Коварни съперници дебнат Левски на старта в ШЛ

  • 16 юни 2026 | 10:19
  • 27714
  • 127
Очаквайте на живо: Григор започва участието си в Дъблин

Очаквайте на живо: Григор започва участието си в Дъблин

  • 16 юни 2026 | 15:18
  • 1760
  • 0
Янев обяви основната задача на ЦСКА в Австрия

Янев обяви основната задача на ЦСКА в Австрия

  • 16 юни 2026 | 06:09
  • 22381
  • 69
Контузия в лагера на Англия преди мача с Хърватия, Тухел вика нов играч

Контузия в лагера на Англия преди мача с Хърватия, Тухел вика нов играч

  • 16 юни 2026 | 15:17
  • 4599
  • 1
Григор Димитров получи "уайлд кард" за "Уимбълдън"

Григор Димитров получи "уайлд кард" за "Уимбълдън"

  • 16 юни 2026 | 14:03
  • 5176
  • 10
Иран и Нова Зеландия сътвориха голово шоу в Лос Анджелис

Иран и Нова Зеландия сътвориха голово шоу в Лос Анджелис

  • 16 юни 2026 | 06:06
  • 49522
  • 39