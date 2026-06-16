Ланс Строл остава оптимист за бъдещето на Астън Мартин във Формула 1

Ланс Строл заяви след отпадането си от Гран При на Барселона, че остава оптимист за бъдещето на Астън Мартин във Формула 1, въпреки много трудното начало на сезон 2026 за екипа от Силвърстоун.

От началото на годината британският тим има спечелена само една единствена точка, дошла след хаоса в Монако, който позволи на Фернандо Алонсо да се класира десети. В същото време най-доброто класиране на неговия съотборник Строл е 15-то място от домашния му старт в Монреал, като канадецът има и цели четири отпадания на своята сметка, от които по-голямата част се дължат на повреди в колата му.

We felt your support all weekend.



We’re sorry it ended this way. #BarcelonaGP pic.twitter.com/SjCyWMoveE — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) June 14, 2026

След четвъртото си отпадане за сезона в Барселона в неделя Строл говори пред медиите и каза, че в Астън Мартин са готови за още поне две трудни състезания в Австрия и Великобритания. Отборът обаче гледа напред към стартовете в Белгия и Унгария, когато се очакват сериозни промени по AMR26, включително и по задвижващата система на Хонда.

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„Това е ситуацията за нас в момента. Просто чакаме подобренията за нашата кола. Предстоят още трудни състезания. Трябва да бъдем търпеливи и да изчакаме надпреварите в Белгия и Унгария, когато колата ни ще бъде обновена“, каза Строл след състезанието в Барселона.

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Снимки: Gettyimages