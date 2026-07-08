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Фернандо Алонсо: Сегашните коли не изискват никакъв пилотски талант

  • 8 юли 2026 | 15:18
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Фернандо Алонсо направи нов унищожителен коментар по адрес на регулациите във Формула 1 за 2026 година, като след Гран При на Великобритания заяви, че за управлението на новите болиди не се изисква „пилотски талант“.

През тази година Формула 1 въведе последните си мащабни промени в правилника, които включват радикални изменения както в шасито, така и в задвижващата система, като именно последната предизвиква най-много спорове. Причината е, че спортът се насочи към разпределение на мощността 50/50 между електрическата енергия и двигателя с вътрешно горене, което води до различен тип състезания, в които управлението на батерията е от ключово значение.

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Това доведе до състезателен феномен, наречен „йо-йо“ ефект, при който различните нива на енергия водят до повече изпреварвания на нетипични досега места. Този ефект беше особено видим през изминалия уикенд на високоскоростната писта „Силвърстоун“.

Спринтовото състезание, в частност, демонстрира „йо-йо“ битки в цялата колона, което подразни пилота на Астън Мартин. Преди това той определи сегашните болиди като „най-лошите“, които е карал в Монако.

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„Зависи какво искат феновете и спортът“, каза Алонсо след неделната Гран При на Великобритания.

„Вчера гледах повторения на спринта – хората изпреварваха по средата на правите с повече батерия. Така че не е необходим никакъв принос или талант от страна на пилота, за да изпревариш колата пред теб. Не е нужно да надделееш при спиране, не е нужно да изпреварваш от външната страна, не е нужно да поемаш никакъв риск.

„Просто натискаш един бутон и изпреварваш, ако имаш по-добра задвижваща система от колата отпред“, добави той.

Разбира се, ситуацията за Алонсо, който е управлявал много поколения болиди от Формула 1 след дебюта си през далечната 2001 година, не се улеснява от факта, че тази година Астън Мартин е в дъното на класирането и се бори с новака Кадилак. На „Силвърстоун“ беше „повече от същото“ за 44-годишния пилот, който завърши извън точките, а неговият болид AMR26 дори се изключи по време на загряващата обиколка.

Изразът „повече от същото“ вероятно може да се приложи и за Гран При на Белгия следващата седмица, която според Алонсо ще бъде подобна на „Силвърстоун“ със своите високоскоростни завои и дълги прави.

„Очевидно „Силвърстоун“ и „Спа“ са много зависими от енергията - каза Алонсо. - Не можеш да я използваш изцяло по правите.“

„Следващата седмица ще бъде същото. Ако на „Спа“ използваш енергията от първи до пети завой, за останалата част от обиколката всичко е приключило. Така че трябва да спестиш малко там, за да имаш енергия от завой 14 до „Автобусната спирка“. Но ако я използваш на тези две прави, което е оптималното разпределение, тогава има една минута във втори сектор без никаква енергия.

„А без енергия не трябва да забравяме, че тази година имаме значително по-малко мощност от миналата и по-малко мощност от Формула 2 – такъв е случаят, когато спреш подаването на енергия. Така че, да, това е предизвикателство“, завърши испанецът.

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Снимки: Gettyimages

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