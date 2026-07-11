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Конър Макгрегър се завръща срещу Макс Холоуей в епичен реванш на UFC 329

  • 11 юли 2026 | 09:49
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Светът на смесените бойни изкуства ще затаи дъх тази неделя сутрин (04:00), когато една от най-големите икони на спорта Конър Макгрегър най-накрая стъпи отново в клетката. На UFC 329 в Лас Вегас ирландецът (22-6) ще сложи край на петгодишното си отсъствие, за да се изправи срещу стария си познайник Макс Холоуей. Галавечерта е кулминацията на Международната седмица на боевете и обещава да бъде едно от най-гледаните събития в историята на организацията.

Конър Макгрегър е в категория за завръщането си в октагона
Конър Макгрегър е в категория за завръщането си в октагона

За 37-годишния Макгрегър това е момент на истината. The Notorious не се е състезавал от юли 2021 г., когато претърпя тежка фрактура на крака в двубоя си срещу Дъстин Порие. С баланс от една победа и три загуби в последните си четири срещи, Конър влиза в този мач като аутсайдер, но със самочувствие, което не е избледняло. „The Mac се завърна! Тялото ми е в ред, умът ми е по-остър от всякога и планирам да огъна тялото на Макс в неудобни позиции“, закани се ирландецът по време на медийния ден.

Конър Макгрегър пя заедно с феновете си на пресконференция преди UFC 329
Конър Макгрегър пя заедно с феновете си на пресконференция преди UFC 329

От другата страна на октагона застава Макс Холоуей (27-9), който е в коренно различна позиция. Докато Макгрегър беше извън строя, 34-годишният хаваец остана един от най-активните и обичани бойци. Въпреки че загуби титлата BMF от Чарлз Оливейра през март 2026 г., Холоуей остава страховито предизвикателство. За този двубой той се качва в полусредна категория (77 кг) за първи път в кариерата си, като на официалния кантар закова точно 170 паунда (77.1 кг), докато Макгрегър тежеше 170.5 паунда.

Конър Макгрегър провокира Макс Холоуей преди UFC 329
Конър Макгрегър провокира Макс Холоуей преди UFC 329

Напрежението между двамата достигна връхната си точка на пресконференцията, където Макгрегър демонстративно грабна слънчевите очила на Холоуей и ги разби в земята. Хаваецът обаче запази присъщото си спокойствие, обещавайки да „наложи лапи“ върху Конър и да го накара да съжалява за завръщането си.

Това не е първата среща между двамата. Преди 13 години, през август 2013 г. в Бостън, те се изправиха един срещу друг като млади таланти. Тогава Макгрегър спечели с единодушно съдийско решение (30-27, 30-27, 30-26), доминирайки в борбата, въпреки че скъса предна кръстна връзка по време на втория рунд. Днес и двамата са бивши шампиони в две категории и легенди на спорта, което прави този реванш исторически.

Конър Макгрегър: Аз съм най-великият в категория перо след Брус Лий
Конър Макгрегър: Аз съм най-великият в категория перо след Брус Лий

Статистически Макгрегър притежава предимство в разтега (188 см срещу 175 см), което често е било неговото най-силно оръжие. Холоуей обаче контрира с невероятен обем от удари и кардио, което може да се окаже решаващо в петрундов двубой, ако Конър покаже признаци на „ръжда“ след дългата пауза.

Освен главното събитие, феновете ще станат свидетели на вълнуващ подгряващ сблъсък в лека категория между Беноа Сен Дени и Пади Пимблет. И двамата бойци успешно преминаха кантара с тегло от 156 паунда (70.7 кг) и се надяват победата да ги доближи до мач за титлата. Друг акцент на вечерта е дебютът в тежка категория на олимпийския шампион по борба Гейбъл Стивънсън, който се изправя срещу Елиша Елисън.

Макс Холоуей: Дали Конър Макгрегър би приел размяна на удари в последните секунди?
Макс Холоуей: Дали Конър Макгрегър би приел размяна на удари в последните секунди?

Големият сблъсък в T-Mobile Arena започва в неделя сутрин около 04:00 часа българско време. Дали The Notorious ще докаже, че все още принадлежи към елита, или Благословения ще вземе своя реванш, предстои да разберем.

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